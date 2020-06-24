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***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2020 18:01
GÜNCEL HABERLER



***ANC*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Dışı Örgütleri (Şube, İrtibat Bürosu)
Adı Niteliği Adres Müdür veya Sorumlunun Adı ve Soyadı Telefon Faks Faaliyete Başlanmasına İlişkin İzin Tarihi
Ankara İrtibat Bürosu Tepeprime İş Merkezi Dumlupınar Bulvarı 266 B Blok Asma Kat Daire B28 Çankaya / ANKARA Tuba UYSAL 0312 906 01 70 0212 346 09 89 22.05.2018
Çankaya İrtibat Bürosu Mahal Ankara İş merkezi Mustafa Kemal Mahallesi B Blok Daire:13 Çankaya / ANKARA Berna Ahıska BULMUŞ 0312 906 01 77 0212 346 09 89 16.10.2018
İzmit İrtibat Bürosu Körfez Mah.Sanayi cad.Berk Sok.Dolphin İş Merkezi 4.Kat Numara 414 İzmit/KOCAELİ Nagihan KANPARA 0262 204 01 15 0212 346 09 89 19.04.2019
Aydın İrtibat Bürosu Cumhuriyet Mah. 1955 Sok. No:1 Argos Plaza Kat:3 Daire: 12, Efeler / AYDIN İsmail Gökhan AKTAŞ 0256 502 00 66 0212 346 09 89 21.05.2019
İzmir İrtibat Bürosu Adalet Mah. Şehit Polis Fethi Sekin Cad. Novus Tower No:4 Bayraklı / İZMİR Hayati Tolga GÖNENÇ 0232 380 01 10 0212 346 09 89 17.07.2019
Çukurambar İrtibat Bürosu Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, No:2, Koç Kuleleri B Blok, 12. Kat, No: 36, 06510, Çankaya/ANKARA Duygu İLHAN 0312 906 01 20 0212 346 09 89 12.05.2020
Sirkeci İrtibat Bürosu Hocapaşa Mahallesi, Hüdaverdigar Caddesi, No:18/5, Sirkeci-Fatih/İSTANBUL Kadri KALABALIK 0212 906 10 30 0212 346 09 89 12.05.2020
Bağdat Caddesi İrtibat Bürosu "Caddebostan Mahallesi, Bağdat Caddesi, No: 340, Daire: 10, Kadıköy/ İSTANBUL Fatih SÖZEN 0212 906 10 40 0212 346 09 89 22.06.2020




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852699


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FENER 12,43 93.323.519 % 10,00  
CEMAS 1,43 437.441.610 % 10,00  
LUKSK 16,52 1.928.143 % 9,99  
AYEN 4,41 246.752.889 % 9,98  
AKMGY 33,06 5.709.019 % 9,98  
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Sterlin 8,4994 8,5420 % -0,55  
Frank 7,2061 7,2495 % -0,14  
Riyal 1,8223 1,8315 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 389 389 -0,69  
Cumhuriyet 2.522 2.538 -0,60  
Tam 2.588 2.602 -0,50  
Yarım 1.261 1.273 -0,20  
Çeyrek 632 637 -0,10  
Gümüş.Ons 17,57 17,60 -0,35  
Seans Raporu
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