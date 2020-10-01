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***ANC* *ESEN*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir

01.10.2020 14:39
GÜNCEL HABERLER



***ANC******ESEN*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )

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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş 
 Fiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877750


BIST



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BIST USD EURO ALTIN
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
NETAS 21,34 169.800.881 % 10,00  
MERKO 13,20 114.333.572 % 10,00  
KENT 367,50 3.182.183 % 10,00  
SODSN 26,00 683.150 % 9,98  
YAPRK 64,50 12.080.056 % 9,97  
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14:58 Alış Satış %  
Dolar 7,7086 7,7138 % -0,10  
Euro 9,0597 9,0696 % 0,15  
Sterlin 9,9957 10,0458 % 0,70  
Frank 8,3990 8,4496 % 0,82  
Riyal 2,0555 2,0659 % 0,40  
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14:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.900 1.901 14,79  
Altın Gr. 472 472 5,40  
Cumhuriyet 3.131 3.179 9,00  
Tam 3.115 3.194 8,71  
Yarım 1.506 1.545 4,22  
Çeyrek 755 773 2,11  
Gümüş.Ons 23,81 23,84 0,58  
Gümüş Gr. 5,90 5,90 0,14  
B. Petrol 41,75 41,75 -0,55  
Seans Raporu 14:58
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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