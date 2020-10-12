***ANC* *KONTR*** ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir









uş Tarafından Hazırlanan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.ŞFiyat Tespit Raporu Görüşü ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880802BIST