AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2021 12:26
AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
AHMET SEZER ENGİN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909053
BIST
14:081.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 6,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
14:087,0462
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
14:088,5577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
14:08417,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,58
|Açılış
|: 417,29
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler14:08
|IDEAS
|29,92
|13.567.545
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|15.702.722
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|4.962.120
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|69.722.765
|% 9,96
|
|UTPYA
|36,90
|47.427.410
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|831.322
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,00
|3.644.444
|% -6,47
|
|TACTR
|32,00
|4.396.867
|% -6,21
|
|QNBFB
|68,00
|497.480
|% -5,56
|
|KOZAL
|137,30
|791.117.695
|% 0,37
|
|EKGYO
|2,62
|708.455.960
|% -0,38
|
|SASA
|31,00
|693.503.624
|% 3,47
|
|PETKM
|5,18
|658.288.444
|% 1,17
|
|DOHOL
|3,58
|490.455.615
|% 1,99
|
|EKGYO
|2,62
|708.455.960
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,58
|490.455.615
|% 1,99
|
|PETKM
|5,18
|658.288.444
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,26
|314.401.153
|% 6,23
|
|KARSN
|5,01
|355.258.499
|% 4,16
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0422
|7,0462
|% -0,16
|
|Euro
|8,5515
|8,5577
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,7146
|9,7633
|% -0,14
|
|Frank
|7,8845
|7,9320
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8738
|1,8832
|% -0,09
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,75
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,54
|
|Cumhuriyet
|2.775
|2.817
|-15,00
|
|Tam
|2.762
|2.832
|-13,54
|
|Yarım
|1.335
|1.370
|-6,55
|
|Çeyrek
|670
|685
|-3,27
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,02
|
|B. Petrol
|61,12
|61,12
|-0,35
|
Seans Raporu
14:08
daha fazla
-
14:19ERBOS
Yüzde 5.94 oranında artışla 70.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 616, 917 adet işlem
-
14:18NATEN
Yüzde 4.04 oranında artışla 46.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 558, 677 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 1, 553 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 308.00 milyon TL de
-
14:17PARSN
Yüzde 5.12 oranında artışla 32.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 415, 343 adet işlem
-
14:16BSOKE
Yüzde 5.62 oranında artışla 3.38 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 354, 681 adet işlem