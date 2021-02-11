AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu
11.02.2021 12:31
AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
AHMET SEZER ENGİN
CEM SAKARYA
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909054
BIST
13:571.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
13:577,0482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0096
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0361
13:578,5584
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0013
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
13:57417,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 417,26
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler13:55
|IDEAS
|29,92
|13.519.344
|% 10,00
|
|YESIL
|220,20
|15.662.205
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,80
|2.807.212
|% 9,98
|
|MAALT
|285,70
|3.676.470
|% 9,97
|
|KONTR
|86,10
|68.908.173
|% 9,96
|
|UTPYA
|36,90
|34.410.597
|% -10,00
|
|EKIZ
|12,51
|3.079.399
|% -10,00
|
|AYES
|12,08
|240.421
|% -9,99
|
|TACTR
|31,00
|3.688.547
|% -9,14
|
|UMPAS
|2,32
|99.327
|% -8,30
|
|KOZAL
|137,20
|744.708.723
|% 0,29
|
|SASA
|30,94
|676.761.604
|% 3,27
|
|PETKM
|5,18
|644.204.363
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,61
|641.922.260
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,60
|483.013.329
|% 2,56
|
|EKGYO
|2,61
|641.922.260
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,60
|483.013.329
|% 2,56
|
|PETKM
|5,18
|644.204.363
|% 1,17
|
|MAKTK
|4,25
|312.033.974
|% 5,99
|
|KARSN
|5,02
|347.101.338
|% 4,37
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0479
|7,0504
|% -0,10
|
|Euro
|8,5574
|8,5616
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7150
|9,7637
|% -0,14
|
|Frank
|7,8840
|7,9315
|% -0,12
|
|Riyal
|1,8739
|1,8833
|% -0,08
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.841
|-1,63
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|-12,00
|
|Tam
|2.762
|2.834
|-11,31
|
|Yarım
|1.335
|1.371
|-5,47
|
|Çeyrek
|670
|685
|-2,73
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,15
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|0,03
|
|B. Petrol
|61,10
|61,10
|-0,37
|