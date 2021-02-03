AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.02.2021 14:15
AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi HÜRRİYET BULVARI İSMET KAPTAN MAHALLESİ NO.5 KAT 5 DAİRE 51 TEZOL İŞ MERKEZİ ÇANKAYA- KONAK-İZMİR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907188
BIST
14:071.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,56
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.515
14:077,1634
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0389
|Açılış
|: 7,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
14:078,6161
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0514
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
14:07421,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -3,51
|Açılış
|: 421,70
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler14:07
|IDEAS
|19,69
|20.431.576
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|TACTR
|31,74
|4.182.597
|% 9,98
|
|KAPLM
|28,36
|19.326.487
|% -9,97
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|SEKUR
|35,00
|17.960.074
|% -6,37
|
|DZGYO
|5,74
|63.952.054
|% -5,12
|
|GARAN
|9,93
|968.894.306
|% 2,48
|
|KOZAL
|123,30
|888.272.467
|% 1,65
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|TSKB
|1,86
|438.654.611
|% 1,09
|
|ODAS
|4,14
|739.597.589
|% 3,24
|
|DOHOL
|4,07
|629.071.845
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,45
|375.186.703
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,26
|610.269.635
|% 2,40
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1594
|7,1634
|% -0,54
|
|Euro
|8,6110
|8,6161
|% -0,59
|
|Sterlin
|9,7182
|9,7670
|% -0,93
|
|Frank
|7,9192
|7,9669
|% -0,87
|
|Riyal
|1,9004
|1,9099
|% -0,72
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.834
|1.834
|-1,82
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-2,97
|
|Cumhuriyet
|2.805
|2.847
|-5,00
|
|Tam
|2.794
|2.864
|-3,25
|
|Yarım
|1.351
|1.385
|-1,57
|
|Çeyrek
|677
|693
|-0,79
|
|Gümüş.Ons
|26,57
|26,61
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|0,00
|
|B. Petrol
|57,95
|57,95
|0,15
|