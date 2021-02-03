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AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.02.2021 14:15



AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi HÜRRİYET BULVARI İSMET KAPTAN MAHALLESİ NO.5 KAT 5 DAİRE 51 TEZOL İŞ MERKEZİ ÇANKAYA- KONAK-İZMİR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907188


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BIST En Aktif Hisseler14:07
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDEAS 19,69 20.431.576 % 10,00  
EKIZ 10,56 3.270.802 % 10,00  
YESIL 242,00 12.335.752 % 10,00  
UZERB 71,50 1.356.355 % 10,00  
TACTR 31,74 4.182.597 % 9,98  
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14:07 Alış Satış %  
Dolar 7,1594 7,1634 % -0,54  
Euro 8,6110 8,6161 % -0,59  
Sterlin 9,7182 9,7670 % -0,93  
Frank 7,9192 7,9669 % -0,87  
Riyal 1,9004 1,9099 % -0,72  
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14:07 Alış Satış %  
Altın Ons 1.834 1.834 -1,82  
Altın Gr. 422 422 -2,97  
Cumhuriyet 2.805 2.847 -5,00  
Tam 2.794 2.864 -3,25  
Yarım 1.351 1.385 -1,57  
Çeyrek 677 693 -0,79  
Gümüş.Ons 26,57 26,61 0,15  
Gümüş Gr. 6,12 6,13 0,00  
B. Petrol 57,95 57,95 0,15  
Seans Raporu 14:07
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