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AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği

03.02.2021 15:25



AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )

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Türkçe
Unvan Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Eski Unvan
AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/02/2021
Açıklamalar

ŞİRKETİMİZ  03.02.2021 TARİHİNDE ÜNVANINI  10259 SAYILI TİCARET SİCİL GAZETESİNDE
 ' AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ' OLARAK  TESCİL VE İLAN ETMİŞTİR.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907207


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