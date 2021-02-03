AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği









AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeUnvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.12.2013Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski UnvanAND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİYeni UnvanAND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi03/02/2021AçıklamalarŞİRKETİMİZ 03.02.2021 TARİHİNDE ÜNVANINI 10259 SAYILI TİCARET SİCİL GAZETESİNDE' AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ' OLARAK TESCİL VE İLAN ETMİŞTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907207BIST