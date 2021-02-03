AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği
03.02.2021 15:25
AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.( Unvan Değişikliği )
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Türkçe
Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.12.2013
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
AND YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ
Yeni Unvan
AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
03/02/2021
Açıklamalar
ŞİRKETİMİZ 03.02.2021 TARİHİNDE ÜNVANINI 10259 SAYILI TİCARET SİCİL GAZETESİNDE
' AND BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ ' OLARAK TESCİL VE İLAN ETMİŞTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907207
BIST
16:441.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,72
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.509
16:447,1633
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0390
|Açılış
|: 7,1700
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|Önceki Kapanış
|: 7,1700
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7,2044
En Düşük
7,1238
16:448,6150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0525
|Açılış
|: 8,6100
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|Önceki Kapanış
|: 8,6300
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8,6838
En Düşük
8,5825
16:44423,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,25
|Açılış
|: 423,92
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler16:44
|MERKO
|9,02
|149.220.236
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|20.917.074
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.270.802
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.356.355
|% 10,00
|
|YESIL
|242,00
|12.335.752
|% 10,00
|
|EMNIS
|35,00
|473.818
|% -9,79
|
|MERIT
|140,00
|351.449
|% -7,89
|
|ALMAD
|2,60
|7.883.190
|% -7,47
|
|PKENT
|1.725,00
|2.623.075
|% -6,49
|
|BTCIM
|10,57
|19.234.895
|% -5,71
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|GARAN
|9,98
|1.371.376.661
|% 2,99
|
|KOZAL
|123,00
|1.093.785.013
|% 1,40
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|EKGYO
|2,50
|2.177.553.659
|% 1,63
|
|TSKB
|1,86
|570.203.862
|% 1,09
|
|ODAS
|4,12
|921.850.445
|% 2,74
|
|GSDHO
|2,68
|539.898.754
|% 6,77
|
|DOHOL
|4,08
|786.544.776
|% -3,32
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1593
|7,1633
|% -0,54
|
|Euro
|8,6083
|8,6150
|% -0,61
|
|Sterlin
|9,7605
|9,8095
|% -0,50
|
|Frank
|7,9484
|7,9963
|% -0,50
|
|Riyal
|1,9072
|1,9168
|% -0,36
|
|16:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|1,91
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.815
|2.857
|5,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,41
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,68
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,34
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|0,10
|
|B. Petrol
|58,17
|58,17
|0,37
|
Seans Raporu
16:44
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16:59TRCAS
Yüzde 7.85 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 666, 296 adet işlem
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16:57TSGYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 966, 799 adet işlem
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16:56XU100
Endeks 1, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 66 üstünde . İşlem hacmi 22, 951.00 milyon TL de
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16:56PENGD
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.40 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 736, 705 adet işlem
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16:55SKTAS
Yüzde 5.98 oranında artışla 5.49 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 215, 483 adet işlem