***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2020 15:46
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841114
BIST
16:11101.634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 926,42
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.646
En Düşük
100.579
16:116,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:117,5914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0337
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:11382,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,48
|Açılış
|: 382,44
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,98
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.559.106
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.386.475
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.983.890
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.169.298
|% 10,00
|
|PAPIL
|14,52
|37.714.561
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,12
|85.840.320
|% -8,01
|
|MPARK
|15,05
|363.349.451
|% -7,67
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,66
|1.047.415.222
|% 5,72
|
|SOKM
|11,77
|490.228.805
|% -2,73
|
|GARAN
|8,40
|482.269.023
|% 1,08
|
|THYAO
|10,58
|409.685.919
|% -0,66
|
|MPARK
|15,05
|363.349.451
|% -7,67
|
|ODAS
|1,79
|255.755.852
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|150.243.543
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|124.707.270
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|132.983.890
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|297.198.686
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6558
|8,6992
|% 0,02
|
|Frank
|7,1453
|7,1884
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8522
|1,8615
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-5,22
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,00
|
|Tam
|2.516
|2.571
|-6,10
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-3,00
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,29
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,17
|24,17
|1,43
|