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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

29.04.2020 15:46
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
    
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841114


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ADESE 1,54 132.983.890 % 10,00  
AVOD 2,75 138.169.298 % 10,00  
PAPIL 14,52 37.714.561 % 10,00  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6558 8,6992 % 0,02  
Frank 7,1453 7,1884 % 0,11  
Riyal 1,8522 1,8615 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.704 -5,22  
Altın Gr. 383 383 -1,09  
Cumhuriyet 2.452 2.509 -6,00  
Tam 2.516 2.571 -6,10  
Yarım 1.226 1.257 -3,00  
Çeyrek 615 628 -1,50  
Gümüş.Ons 15,25 15,29 0,12  
Gümüş Gr. 3,42 3,42 0,01  
B. Petrol 24,17 24,17 1,43  
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