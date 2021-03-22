***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.03.2021 16:49
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 22.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak,
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919762
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,9223
En Yüksek
|Değişim
|: 9,83%
|| 0,7092
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,5216
En Yüksek
|Değişim
|: 10,84%
|| 0,9313
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05442,82
En Yüksek
|Değişim
|: 9,38%
|| 37,99
|Açılış
|: 443,05
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.432
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.522.785
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.512.100
|% 0,41
|
|ISKUR
|500.000,00
|500.000
|% 0,00
|
|ADESE
|2,70
|9.697.112
|% -10,00
|
|AKSUE
|5,85
|1.767.570
|% -10,00
|
|ALKA
|16,47
|3.834.659
|% -10,00
|
|ARDYZ
|49,50
|30.772.129
|% -10,00
|
|BFREN
|1.020,10
|13.881.549
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.233.058
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.648.412
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.515.439
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.385.804
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.136.596.972
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|853.572.916
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.197.060
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9062
|7,9223
|% 9,83
|
|Euro
|9,4332
|9,5216
|% 10,84
|
|Sterlin
|10,9434
|10,9983
|% 9,73
|
|Frank
|8,5430
|8,5945
|% 10,49
|
|Riyal
|2,1090
|2,1196
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-9,18
|
|Altın Gr.
|441
|441
|36,09
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,70
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,45
|
|B. Petrol
|64,94
|64,94
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK