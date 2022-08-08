***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.04.2022 20.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi20.07.2022Tescil Tarihi06.08.2022Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.08.2022- 10634AçıklamalarPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2022 dönemi Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 6 Ağustos 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 8 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052825BIST