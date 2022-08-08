***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
08.08.2022 11:54
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2022 20.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
20.07.2022
Tescil Tarihi
06.08.2022
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.08.2022- 10634
Açıklamalar
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin 2022 dönemi Şirketimiz bağımsız denetçisi olarak seçilmesine ilişkin Genel Kurul Kararı, 6 Ağustos 2022 tarihinde tescil edilmiş olup 8 Ağustos 2022 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052825
BIST
12:012.788
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 37,67
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.791
En Düşük
2.759
12:0117,9718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0596
|Açılış
|: 18,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
12:0118,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0597
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
12:011.024,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,64
|Açılış
|: 1.024,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.027,43
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler12:01
|NETAS
|22,24
|38.910.575
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|57.092.961
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|165.411.780
|% 9,98
|
|NUHCM
|76,15
|23.744.050
|% 9,96
|
|OBASE
|15,36
|12.704.425
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|12.806.878
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|192.299.664
|% -9,80
|
|KZBGY
|40,98
|10.682.890
|% -7,62
|
|BRKO
|1,82
|308.308
|% -7,61
|
|TMSN
|61,40
|96.078.194
|% -4,66
|
|THYAO
|58,40
|2.001.238.043
|% 0,34
|
|EREGL
|28,34
|995.215.317
|% 2,76
|
|SASA
|51,30
|693.890.901
|% 3,01
|
|SISE
|23,78
|679.106.182
|% 1,62
|
|AKBNK
|9,28
|625.617.782
|% -0,96
|
|SKBNK
|2,38
|317.597.930
|% 7,69
|
|EKGYO
|3,48
|382.904.187
|% -0,57
|
|TSKB
|3,26
|356.072.615
|% 2,52
|
|YKBNK
|5,22
|555.034.932
|% -0,38
|
|ZOREN
|2,42
|225.768.594
|% 3,42
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9552
|17,9718
|% 0,33
|
|Euro
|18,2894
|18,3010
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,6451
|21,7536
|% 0,41
|
|Frank
|18,6715
|18,7840
|% 0,67
|
|Riyal
|4,7656
|4,7895
|% 0,27
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-0,85
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|1,69
|
|Cumhuriyet
|6.846
|6.950
|0,00
|
|Tam
|6.880
|6.933
|-57,00
|
|Yarım
|3.353
|3.389
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.681
|1.694
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,03
|20,07
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,11
|
|B. Petrol
|94,29
|94,29
|-0,63
|
Seans Raporu
12:01
daha fazla
-
12:16GENTS
Yüzde 4.62 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 080, 164 adet işlem
-
12:15EDATA
Yüzde 8.46 oranında artışla 16.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 866, 219 adet işlem
-
12:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, AKBNK, YKBNK
-
12:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 44 artarak (% 1.42 ) 2, 463
-
12:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NETAS, AVTUR, NUHCM, OBASE, DAPGM, GSRAY