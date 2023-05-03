***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
03.05.2023 14:32
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
03.05.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
3 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146281
BIST
16:544.457
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -49,24
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
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4.535
En Düşük
4.311
16:5419,4720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0096
|Açılış
|: 20,3000
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|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
16:5421,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1146
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
16:541.262,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.262,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler16:54
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.476.509
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,98
|64.023.961
|% 9,06
|
|ISMEN
|45,38
|157.856.642
|% 8,82
|
|CRDFA
|3,42
|21.926.322
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.113.856
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|73.953.621
|% -10,00
|
|ORCAY
|6,84
|49.660.576
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.189.101
|% -10,00
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|THYAO
|126,80
|3.601.112.281
|% 0,40
|
|EREGL
|31,16
|2.098.087.044
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|TUPRS
|66,80
|1.915.876.604
|% 2,22
|
|KOZAL
|16,47
|1.933.018.230
|% -7,52
|
|EKGYO
|5,57
|643.137.863
|% -3,13
|
|EUPWR
|82,75
|7.475.847.804
|% 4,81
|
|YKBNK
|9,21
|813.433.357
|% -1,50
|
|ISCTR
|10,64
|737.522.548
|% -0,65
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4681
|19,4720
|% 0,05
|
|Euro
|21,5104
|21,5232
|% 0,54
|
|Sterlin
|24,2867
|24,4085
|% 0,40
|
|Frank
|21,8340
|21,9655
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1765
|5,2024
|% 0,06
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.263
|1.263
|1,37
|
|Cumhuriyet
|9.103
|9.241
|148,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.472
|4.562
|-49,00
|
|Çeyrek
|2.243
|2.288
|-10,00
|
|Gümüş Gr.
|15,82
|15,83
|-0,05
|