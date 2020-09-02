***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 110.000.000 TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına,Sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye artırımı için gerekli işlemlerin başlatılmasına, İşbu kararın aynı gün KAP'ta yayınlanmasına, sermaye artışı için gerekli olan raporun PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmasına ve kendileriyle gerekli sözleşmenin imzalanmasına ve bu hususta tüm işlemlerin tamamlanması için Okan Turan' ın görevlendirilmesine,Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873023BIST