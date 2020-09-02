***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
02.09.2020 18:30
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 110.000.000 TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına,
Sermaye artırımı izni için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye artırımı için gerekli işlemlerin başlatılmasına, İşbu kararın aynı gün KAP'ta yayınlanmasına, sermaye artışı için gerekli olan raporun PwC Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanmasına ve kendileriyle gerekli sözleşmenin imzalanmasına ve bu hususta tüm işlemlerin tamamlanması için Okan Turan' ın görevlendirilmesine,
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873023
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,28
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.080
18:057,3890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0214
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3946
En Düşük
7,3588
18:058,7468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0310
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
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8,7941
En Düşük
8,7305
18:05459,51
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -7,16
|Açılış
|: 459,51
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
458,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.608.142
|% 10,00
|
|FENER
|31,02
|689.859.411
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|1.004.437
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|731.854
|% 10,00
|
|KENT
|509,40
|13.646.507
|% -10,00
|
|OZBAL
|6,59
|156.456.304
|% -9,97
|
|DOGUB
|4,26
|101.508.619
|% -9,94
|
|IZMDC
|22,86
|809.450
|% -9,93
|
|SANFM
|6,13
|29.820.174
|% -8,37
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|GARAN
|6,85
|723.017.278
|% -0,58
|
|TSPOR
|5,53
|722.497.056
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,77
|445.599.002
|% 0,57
|
|BJKAS
|3,41
|810.586.756
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,48
|752.420.474
|% 9,78
|
|SISE
|6,16
|1.057.914.917
|% -0,65
|
|PETKM
|3,95
|675.392.482
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3806
|7,3834
|% 0,21
|
|Euro
|8,7384
|8,7478
|% -0,34
|
|Sterlin
|9,8009
|9,8500
|% -0,27
|
|Frank
|8,0652
|8,1137
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9627
|1,9726
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-34,73
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-5,87
|
|Cumhuriyet
|3.069
|3.115
|-32,00
|
|Tam
|3.054
|3.131
|-32,03
|
|Yarım
|1.476
|1.515
|-15,49
|
|Çeyrek
|740
|757
|-7,75
|
|Gümüş.Ons
|27,16
|27,19
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,97
|
Seans Raporu
18:05
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17:56SEKUR
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 27 kaybederek (% -0.03 ) 997
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17:52
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