***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 1.027.910.364 1.376.310.720Satışların Maliyeti22 -977.907.944 -1.350.800.589TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)50.002.420 25.510.131BRÜT KAR (ZARAR)50.002.420 25.510.131Genel Yönetim Giderleri23 -42.599.653 -40.723.795Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 112.166.381 104.886.393Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -90.934.914 -66.793.525ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)28.634.234 22.879.204Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 13.091.245 78.006.122Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 -121.157 -619.271TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.243.679 -38.855Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 270.891 164.103FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)43.118.892 100.391.303Finansman Gelirleri27 18.602.050 18.713.390Finansman Giderleri27 -61.426.765 -65.836.231SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)294.177 53.268.462Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.898.143 -18.574.733Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 -1.264.402 -3.471.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 4.162.545 -15.103.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.192.320 34.693.729DÖNEM KARI (ZARARI)3.192.320 34.693.729Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 -351.014 13.359.314Ana Ortaklık Payları29 3.543.334 21.334.415Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.708.607 -10.064.442Dönem Karı (Zararı)3.192.320 34.693.729Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler50.362.423 6.908.583Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15,16 8.818.172 8.815.230Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler12.385.136 10.414.738Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 14.769.721 9.661.191Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 -1.140.906 714.692Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.243.679 38.855Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler42.824.715 47.122.841Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler27 -18.602.050 -18.713.390Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler27 61.426.765 65.836.231Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-10.615.566 -77.883.825Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler14 -10.615.566 -77.883.825Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-270.891 -164.103İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler13 -270.891 -164.103Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler28 -2.898.143 18.574.733Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler119.000 28.969Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 28.969Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler119.000 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.654.162 -40.969.172Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)1.158 3.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler155.216.323 -86.113.073İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8,30 3.868.513 529.013İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 151.347.810 -86.642.086Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler193.355 1.003.228İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9,30 -7.292.962 7.298.603İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 7.486.317 -6.295.375Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-246.952.463 -135.235.241Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)12 -246.952.463 -135.235.241Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 25.454.907 79.540.204Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 18.827.936 2.210.514Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.837.696 15.680.409İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8,30 -2.283.937 1.481.681İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 7.121.633 14.198.728Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)19 4.224.995 5.872.846Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-9.509.560 -25.286.529Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)12 -9.509.560 -25.286.529Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler810.283 1.692.787İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9,30 -703.381 185.926İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 1.513.664 1.506.861Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 36.232.268 29.434.565İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler14.317.264 70.227.988Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.789.684 1.524.770Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20.106.948 68.703.218Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları57.208.905 633.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 -29.252.070 -3.634.295Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 -4.248.228 -7.063.287YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-42.572.296 -11.727.089İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-46.537.460 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.522.799 748.130Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15 2.522.799 748.130Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.308.635 -5.424.610Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -3.245.739 -5.240.300Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.896 -184.310Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri14 4.751.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -7.050.609FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI70.442.717 9.947.158Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri266.534.000 155.217.475Kredilerden Nakit Girişleri7 266.534.000 155.217.475Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-173.032.175 -124.767.842Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -173.032.175 -124.767.842Ödenen Temettüler21 0 -14.007.285Ödenen Faiz27 -29.518.390 -13.026.798Alınan Faiz27 6.459.282 6.531.608YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)51.579.028 -11.844.373Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.075.353 2.286.251NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)52.654.381 -9.558.122DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 52.401.730 61.959.852DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.056.111 52.401.730Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018 Bir Önceki Dönem 31.12.2017Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 105.056.111 52.401.730 61.959.852Finansal Yatırımlar6 3.634 4.792 7.922Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar3.634 4.792 7.922Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 3.634 4.792 7.922Ticari Alacaklar221.059.677 376.276.000 290.162.927İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,30 8.680.938 12.549.451 13.078.464İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 212.378.739 363.726.549 277.084.463Diğer Alacaklar24.534.689 24.728.526 25.691.517İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9,30 10.935.494 3.642.532 10.900.898İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 13.599.195 21.085.994 14.790.619Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar540.734.004 293.781.541 158.546.300Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları12 540.734.004 293.781.541 158.546.300Stoklar10 130.589.451 156.044.358 235.584.562Peşin Ödenmiş Giderler18.503.741 36.621.428 37.394.312İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 18.503.741 36.621.428 37.394.312Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar28 529.367 2.280.795 1.974.329Diğer Dönen Varlıklar15.110.110 8.528.992 9.523.497İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 15.110.110 8.528.992 9.523.497ARA TOPLAM1.056.120.784 950.668.162 820.845.218TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.056.120.784 950.668.162 820.845.218DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar86.519 86.037 86.037İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 86.519 86.037 86.037Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.326.951 945.522 441.447Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 282.864.413 277.118.847 192.184.413Maddi Duran Varlıklar15 61.010.550 61.691.700 50.441.982Maddi Olmayan Duran Varlıklar16 314.912 379.870 408.413Peşin Ödenmiş Giderler274.818 985.067 2.422.697İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 274.818 985.067 2.422.697Ertelenmiş Vergi Varlığı28 680.004 0 10.434.231Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar28 2.035.997 546.636 854.000TOPLAM DURAN VARLIKLAR348.594.164 341.753.679 257.273.220TOPLAM VARLIKLAR1.404.714.948 1.292.421.841 1.078.118.438KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar187.308.969 69.789.023 23.208.716İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 187.308.969 69.789.023 23.208.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.630.072 26.508.588 20.347.364İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 25.630.072 26.508.588 20.347.364Ticari Borçlar235.792.908 230.955.212 215.274.803İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,30 632.716 2.916.653 1.434.972İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 235.160.192 228.038.559 213.839.831Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 11.387.087 7.162.092 1.289.246Diğer Borçlar9.038.545 22.140.671 19.762.339İlişkili Taraflara Diğer Borçlar9,30 109.463 14.833.014 14.606.852İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 8.929.082 7.307.657 5.155.487Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9.734.857 19.244.417 44.530.946Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri12 9.734.857 19.244.417 44.530.946Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)262.934.250 226.667.267 196.694.636İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 262.934.250 226.667.267 196.694.636Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 1.114.583 3.718.861 4.782.492Kısa Vadeli Karşılıklar25.483.815 20.815.236 16.045.021Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 9.597.017 12.479.388 8.423.865Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar18 15.886.798 8.335.848 7.621.156ARA TOPLAM768.425.086 627.001.367 541.935.563TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER768.425.086 627.001.367 541.935.563UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar108.712.938 117.411.566 103.878.300İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 108.712.938 117.411.566 103.878.300Diğer Borçlar0 107.761 753.070İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 0 107.761 753.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 34.715 572.781İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 0 34.715 572.781Uzun Vadeli Karşılıklar20.047.227 27.566.532 16.647.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 20.047.227 27.566.532 16.647.294Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 0 3.667.761 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER128.760.165 148.788.335 121.851.445TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER897.185.251 775.789.702 663.787.008ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar506.193.663 493.490.376 404.517.210Ödenmiş Sermaye21 110.000.000 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 1.498.280 1.431.009 1.43 -8.691.856 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)200.009.332 172.503.414 89.116.924Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.595.783 -1.277.105 -1.064.817Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 -101.224 -101.224 -101.444Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -1.494.559 -1.175.881 -963.373Yabancı Para Çevrim Farkları21 201.605.115 173.780.519 90.181.741Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.960.750 13.296.782 12.446.049Yasal Yedekler21 13.960.750 13.296.782 12.446.049Diğer Özkaynak Payları21 -13.842.938 0 0Diğer Yedekler21 5.851.513 2.393.923 2.393.923Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 256.199.568 234.865.153 181.801.727Net Dönem Karı veya Zararı29 3.543.334 21.334.415 69.661.898Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 1.336.034 23.141.763 9.814.220TOPLAM ÖZKAYNAKLAR507.529.697 516.632.139 414.331.430TOPLAM KAYNAKLAR1.404.714.948 1.292.421.841 1.078.118.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.444 -963.373 90.181.741 12.446.049 0 2.393.923 180.061.269 69.661.898 402.776.752 9.814.144 412.590.896Transferler850.729 68.811.169 -69.661.898 0 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.508 83.598.778 21.334.415 104.720.685 13.359.314 118.079.999Kar Payları-14.007.285 -14.007.285 0 -14.007.285Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler220 4 224 -31.695 -31.471Dönem Sonu Bakiyeler21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 110.000.000 1.431.009 -62.334.320 0 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Transferler21.334.415 -21.334.415Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-318.678 27.824.596 3.543.334 31.049.252 -351.014 30.698.238Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-8.691.856 -8.691.856 0 -8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824Dönem Sonu Bakiyeler110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)3.192.320 34.693.729DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-318.678 -212.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -398.348 -265.635Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler79.670 53.127Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri79.670 53.127Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar27.824.596 83.598.778Yabancı Para Çevrim Farkları27.824.596 83.598.778Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)27.824.596 83.598.778DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.505.918 83.386.270TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.698.238 118.079.999Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-351.014 13.359.314Ana Ortaklık Payları31.049.252 104.720.685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825891BIST