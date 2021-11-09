***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 18:37
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3,17 632.778.811 567.613.147 242.482.932 118.560.468
Satışların Maliyeti
3,17 -656.995.089 -605.409.738 -244.323.414 -184.485.897
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-24.216.278 -37.796.591 -1.840.482 -65.925.429
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
-24.216.278 -37.796.591 -1.840.482 -65.925.429
Genel Yönetim Giderleri
3 -24.035.873 -25.593.040 -9.893.427 -8.018.766
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
3 125.060.721 100.719.302 12.611.187 60.327.650
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
3 -89.302.395 -85.652.639 -9.078.797 -52.496.785
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-12.493.825 -48.322.968 -8.201.519 -66.113.330
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
3 572.919 8.488.926 51.197 1.560.304
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
3 -52.712 -137.670 1.382 30.473
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
22.689 1.218.241 27.904 46.630
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-11.950.929 -38.753.471 -8.121.036 -64.475.923
Finansman Gelirleri
3,18 41.357.667 14.706.719 16.135.561 5.311.112
Finansman Giderleri
3,18 -111.364.023 -70.914.266 -35.417.653 -33.921.054
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-81.957.285 -94.961.018 -27.403.128 -93.085.865
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
11.015.993 -4.261.854 9.295.676 195.770
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
3 -3.659.188 -7.688 -2.328.593 -446
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 14.675.181 -4.254.166 11.624.269 196.216
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.941.292 -99.222.872 -18.107.452 -92.890.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-70.941.292 -99.222.872 -18.107.452 -92.890.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 276.903 -1.300.267 141.112 -728.045
Ana Ortaklık Payları
19 -71.218.195 -97.922.605 -18.248.564 -92.162.050
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,35609097 -0,48961302 -0,09124282 -0,43724434
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-25.880.240 -69.200.173
Dönem Karı (Zararı)
-70.941.292 -99.222.872
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.117.393 186.996.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.437.506 5.034.165
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.302.274 -4.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 3.382.628 1.211.086
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -57.665 2.946
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-22.689 -1.218.241
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
54.782.641 25.151.862
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.938.013 -3.071.007
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
56.720.654 28.222.869
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
50.029.991 123.309.424
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-11.015.993 4.261.854
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-419.026 -1.493.880
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-419.026 57.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -1.551.432
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.933.847
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
0 37.670.762
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-47.755.566 -142.410.121
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
5 1.306 -5.162
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-210.050.020 -50.162.353
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7,20 1.934.238 -41.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -211.984.258 -50.121.169
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.696.377 18.932.820
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20 -32.991 10.743.861
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.663.386 8.188.959
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-126.422.155 -315.848.860
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
10 -126.422.155 -315.848.860
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -58.681.437 8.243.120
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -19.097.079 -2.853.243
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
133.409.463 -35.896.028
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7,20 688.491 5.090.908
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 132.720.972 -40.986.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 22.738.628 16.464.018
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
84.452.935 1.570.074
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
10 84.452.935 1.570.074
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
37.495.326 8.948.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
20 24.486.724 3.207.860
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.008.602 5.740.946
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
9 68.676.681 206.757.413
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
24.417.163 1.439.274
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
6.079.291 -18.960.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18.337.872 20.399.787
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-16.579.465 -54.636.862
Ödenen Temettüler
0 -885.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -6.686.170 -12.525.380
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.614.605 -1.152.097
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-656.787 9.519.145
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 6.933.847
Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları
0 -6.420.773
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
766.103 1.995.980
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
766.103 1.796.499
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 199.481
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.422.890 -1.191.341
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.422.024 -1.187.007
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-866 -4.334
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 8.201.432
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.033.780 33.631.563
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
26.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
297.720.167 285.098.400
Kredilerden Nakit Girişleri
6 297.720.167 285.098.400
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-213.903.746 -226.314.975
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -213.903.746 -226.314.975
Ödenen Faiz
18 -56.720.654 -28.222.869
Alınan Faiz
18 1.938.013 3.071.007
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.496.753 -26.049.465
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
3.009.378 1.633.984
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
31.506.131 -24.415.481
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 54.408.574 105.056.111
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 85.914.705 80.640.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 85.914.705 54.408.574
Finansal Yatırımlar
5 9.215 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.215 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
9.215 10.521
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
442.425.978 232.375.958
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7,20 7.643.307 9.577.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 434.782.671 222.798.413
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7.827.812 4.405.259
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 233.972 200.981
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.593.840 4.204.278
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
949.604.831 823.182.676
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
10 949.604.831 823.182.676
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 174.464.967 115.783.530
Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.373.781 18.687.326
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
38.373.781 18.687.326
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
94.433 37.951
Diğer Dönen Varlıklar
15.375.989 27.077.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15.375.989 27.077.845
ARA TOPLAM
1.714.091.711 1.275.969.640
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.714.091.711 1.275.969.640
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
1.361.611 87.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.361.611 87.787
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0
Türev Araçlar
0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 281.506.054 281.506.054
Maddi Duran Varlıklar
12 18.716.239 20.280.246
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 64.383 118.019
Peşin Ödenmiş Giderler
59.738 649.114
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 59.738 649.114
Ertelenmiş Vergi Varlığı
49.665.321 33.145.622
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
11.795.899 6.229.816
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
363.169.245 342.016.658
TOPLAM VARLIKLAR
2.077.260.956 1.617.986.298
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
401.563.996 281.495.172
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 401.563.996 281.495.172
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36.240.570 47.255.638
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 36.240.570 47.255.638
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
340.030.183 206.620.720
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7,20 28.848.737 28.160.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 311.181.446 178.460.474
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 39.114.029 16.375.401
Diğer Borçlar
29.829.060 14.478.734
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 3.626.905 1.285.181
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
26.202.155 13.193.553
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
103.015.167 18.562.232
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
10 103.015.167 18.562.232
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
499.501.252 430.824.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 499.501.252 430.824.571
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
3.869.342 2.520.172
Kısa Vadeli Karşılıklar
16.888.384 16.057.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 9.762.548 8.873.582
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 7.125.836 7.183.501
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
1.470.051.983 1.034.189.723
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.470.051.983 1.034.189.723
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
86.562.559 90.841.004
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 86.562.559 90.841.004
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
22.145.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 22.145.000 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.469.698 14.848.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 14.469.698 14.848.250
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
38.677.697 35.656.309
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.854.954 141.345.563
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.631.906.937 1.175.535.286
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
445.614.908 448.211.064
Ödenmiş Sermaye
16 200.000.000 200.000.000
Sermaye Avansı
16 26.000.000 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 1.498.280 1.498.280
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
16 -62.334.320 -62.334.320
Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu
16 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-2.044.833 -1.765.996
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.044.833 -1.765.996
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 -101.224 -101.224
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.943.609 -1.664.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
327.130.563 278.170.476
Yabancı Para Çevrim Farkları
16 327.130.563 278.170.476
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13.950.112 13.950.112
Yasal Yedekler
16 13.950.112 13.950.112
Diğer Özkaynak Payları
16 -13.842.938 -13.842.938
Diğer Yedekler
16 5.851.513 5.851.513
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 20.624.726 168.857.068
Net Dönem Karı veya Zararı
19 -71.218.195 -142.173.131
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
16 -260.889 -5.760.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
445.354.019 442.451.012
TOPLAM KAYNAKLAR
2.077.260.956 1.617.986.298
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
.075 -51.674.813
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
276.903 -1.300.267 141.112 -728.045
Ana Ortaklık Payları
-22.536.945 948.819 -13.953.187 -50.946.768
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976503
BIST