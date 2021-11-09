***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3,17 632.778.811 567.613.147 242.482.932 118.560.468Satışların Maliyeti3,17 -656.995.089 -605.409.738 -244.323.414 -184.485.897TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-24.216.278 -37.796.591 -1.840.482 -65.925.429Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri MaliyetiFİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)BRÜT KAR (ZARAR)-24.216.278 -37.796.591 -1.840.482 -65.925.429Genel Yönetim Giderleri3 -24.035.873 -25.593.040 -9.893.427 -8.018.766Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler3 125.060.721 100.719.302 12.611.187 60.327.650Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler3 -89.302.395 -85.652.639 -9.078.797 -52.496.785ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-12.493.825 -48.322.968 -8.201.519 -66.113.330Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler3 572.919 8.488.926 51.197 1.560.304Yatırım Faaliyetlerinden Giderler3 -52.712 -137.670 1.382 30.473TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri22.689 1.218.241 27.904 46.630FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-11.950.929 -38.753.471 -8.121.036 -64.475.923Finansman Gelirleri3,18 41.357.667 14.706.719 16.135.561 5.311.112Finansman Giderleri3,18 -111.364.023 -70.914.266 -35.417.653 -33.921.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-81.957.285 -94.961.018 -27.403.128 -93.085.865Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri11.015.993 -4.261.854 9.295.676 195.770Dönem Vergi (Gideri) Geliri3 -3.659.188 -7.688 -2.328.593 -446Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 14.675.181 -4.254.166 11.624.269 196.216SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-70.941.292 -99.222.872 -18.107.452 -92.890.095DÖNEM KARI (ZARARI)-70.941.292 -99.222.872 -18.107.452 -92.890.095Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16 276.903 -1.300.267 141.112 -728.045Ana Ortaklık Payları19 -71.218.195 -97.922.605 -18.248.564 -92.162.050Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 19 -0,35609097 -0,48961302 -0,09124282 -0,43724434Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.880.240 -69.200.173Dönem Karı (Zararı)-70.941.292 -99.222.872Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler102.117.393 186.996.131Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.437.506 5.034.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.302.274 -4.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 3.382.628 1.211.086Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 -57.665 2.946Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-22.689 -1.218.241Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler54.782.641 25.151.862Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.938.013 -3.071.007Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler56.720.654 28.222.869Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler50.029.991 123.309.424Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-11.015.993 4.261.854Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-419.026 -1.493.880Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-419.026 57.552Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -1.551.432Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.933.847Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler0 37.670.762İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-47.755.566 -142.410.121Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)5 1.306 -5.162Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-210.050.020 -50.162.353İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7,20 1.934.238 -41.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -211.984.258 -50.121.169Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.696.377 18.932.820İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)20 -32.991 10.743.861İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.663.386 8.188.959Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-126.422.155 -315.848.860Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)10 -126.422.155 -315.848.860Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -58.681.437 8.243.120Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)9 -19.097.079 -2.853.243Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.409.463 -35.896.028İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7,20 688.491 5.090.908İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 132.720.972 -40.986.936Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 22.738.628 16.464.018Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler84.452.935 1.570.074Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)10 84.452.935 1.570.074Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler37.495.326 8.948.806İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)20 24.486.724 3.207.860İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)13.008.602 5.740.946Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)9 68.676.681 206.757.413İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler24.417.163 1.439.274Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)6.079.291 -18.960.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)18.337.872 20.399.787Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-16.579.465 -54.636.862Ödenen Temettüler0 -885.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler15 -6.686.170 -12.525.380Vergi İadeleri (Ödemeleri)-2.614.605 -1.152.097YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-656.787 9.519.145Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 6.933.847Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -6.420.773Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri766.103 1.995.980Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri766.103 1.796.499Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 199.481Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.422.890 -1.191.341Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.422.024 -1.187.007Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-866 -4.334Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 8.201.432FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.033.780 33.631.563Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri26.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri297.720.167 285.098.400Kredilerden Nakit Girişleri6 297.720.167 285.098.400Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-213.903.746 -226.314.975Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -213.903.746 -226.314.975Ödenen Faiz18 -56.720.654 -28.222.869Alınan Faiz18 1.938.013 3.071.007YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)28.496.753 -26.049.465Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.009.378 1.633.984NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.506.131 -24.415.481DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 54.408.574 105.056.111DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 85.914.705 80.640.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 85.914.705 54.408.574Finansal Yatırımlar5 9.215 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.215 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar9.215 10.521Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar442.425.978 232.375.958İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7,20 7.643.307 9.577.545İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 434.782.671 222.798.413Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7.827.812 4.405.259İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar20 233.972 200.981İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7.593.840 4.204.278Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar949.604.831 823.182.676Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları10 949.604.831 823.182.676Türev Araçlar0 0Stoklar8 174.464.967 115.783.530Peşin Ödenmiş Giderler9 38.373.781 18.687.326İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler38.373.781 18.687.326Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar94.433 37.951Diğer Dönen Varlıklar15.375.989 27.077.845İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15.375.989 27.077.845ARA TOPLAM1.714.091.711 1.275.969.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.714.091.711 1.275.969.640DURAN VARLIKLARFinansal YatırımlarGerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar1.361.611 87.787İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.361.611 87.787Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarYatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 281.506.054 281.506.054Maddi Duran Varlıklar12 18.716.239 20.280.246Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 64.383 118.019Peşin Ödenmiş Giderler59.738 649.114İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 59.738 649.114Ertelenmiş Vergi Varlığı49.665.321 33.145.622Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar11.795.899 6.229.816Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR363.169.245 342.016.658TOPLAM VARLIKLAR2.077.260.956 1.617.986.298KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar401.563.996 281.495.172İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 401.563.996 281.495.172Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36.240.570 47.255.638İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımlarıİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 36.240.570 47.255.638Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar340.030.183 206.620.720İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7,20 28.848.737 28.160.246İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 311.181.446 178.460.474Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 39.114.029 16.375.401Diğer Borçlar29.829.060 14.478.734İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 3.626.905 1.285.181İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.202.155 13.193.553Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler103.015.167 18.562.232Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri10 103.015.167 18.562.232Türev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)499.501.252 430.824.571İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 499.501.252 430.824.571Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü3.869.342 2.520.172Kısa Vadeli Karşılıklar16.888.384 16.057.083Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 9.762.548 8.873.582Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar14 7.125.836 7.183.501Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.470.051.983 1.034.189.723TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.470.051.983 1.034.189.723UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar86.562.559 90.841.004İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 86.562.559 90.841.004Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer Borçlar22.145.000 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar20 22.145.000 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar14.469.698 14.848.250Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 14.469.698 14.848.250Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü38.677.697 35.656.309Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER161.854.954 141.345.563TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.631.906.937 1.175.535.286ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar445.614.908 448.211.064Ödenmiş Sermaye16 200.000.000 200.000.000Sermaye Avansı16 26.000.000 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi16 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu16 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.044.833 -1.765.996Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.044.833 -1.765.996Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -1.943.609 -1.664.772Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)327.130.563 278.170.476Yabancı Para Çevrim Farkları16 327.130.563 278.170.476Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.950.112 13.950.112Yasal Yedekler16 13.950.112 13.950.112Diğer Özkaynak Payları16 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler16 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 20.624.726 168.857.068Net Dönem Karı veya Zararı19 -71.218.195 -142.173.131Kontrol Gücü Olmayan Paylar16 -260.889 -5.760.052TOPLAM ÖZKAYNAKLAR445.354.019 442.451.012TOPLAM KAYNAKLAR2.077.260.956 1.617.986.298Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler.075 -51.674.813Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar276.903 -1.300.267 141.112 -728.045Ana Ortaklık Payları-22.536.945 948.819 -13.953.187 -50.946.768http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976503BIST