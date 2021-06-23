***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
23.06.2021 11:48
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 200.000.000 TL ödenmiş sermayesini 65.000.000 TL (%32,5 Bedelli) arttırılarak 265.000.000 TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.06.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olan taslak izahnamenin ikinci bölümü ekte yer almaktadır. Taslak izahname Kurul tarafından henüz onaylanmamıştır. Kurul'un incelemesi sonucu izahnamenin onaylanması durumunda SPK onaylı izahname ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ilan edilecektir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943717
BIST
14:061.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,45
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.404
14:068,6337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0162
|Açılış
|: 8,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6768
En Düşük
8,5973
14:0610,3168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0173
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
14:06494,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 494,49
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler14:06
|KENT
|243,20
|1.053.249
|% 10,00
|
|CEOEM
|14,98
|25.819.834
|% 9,99
|
|OZBAL
|12,24
|70.273.689
|% 9,97
|
|DAGHL
|13,69
|21.703.288
|% 9,96
|
|RAYSG
|9,85
|1.360.233
|% 9,93
|
|UMPAS
|1,39
|49.697
|% -7,33
|
|YBTAS
|13.005,70
|117.051
|% -7,10
|
|BOBET
|5,31
|71.383.120
|% -6,02
|
|DIRIT
|4,75
|39.443
|% -5,94
|
|SUMAS
|55,50
|57.906
|% -5,93
|
|THYAO
|14,65
|635.612.899
|% -0,75
|
|EKGYO
|2,12
|622.310.457
|% -1,40
|
|GARAN
|8,25
|554.844.996
|% -0,84
|
|HALKB
|5,28
|542.948.218
|% 0,19
|
|KOZAL
|122,20
|450.823.371
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,12
|622.310.457
|% -1,40
|
|HALKB
|5,28
|542.948.218
|% 0,19
|
|YKBNK
|2,18
|199.058.733
|% -0,91
|
|GARAN
|8,25
|554.844.996
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,64
|165.299.819
|% -0,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6294
|8,6337
|% -0,19
|
|Euro
|10,3096
|10,3168
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,0113
|12,0716
|% -0,15
|
|Frank
|9,3580
|9,4144
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2934
|2,3049
|% -0,27
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|3,91
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.277
|3.327
|-12,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|-13,82
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|-6,69
|
|Çeyrek
|791
|809
|-3,34
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,93
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,18
|7,19
|0,02
|
|B. Petrol
|75,41
|75,41
|0,60
|
Seans Raporu
14:06
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14:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -8, 76 kaybederek (% -0.57 ) 1, 517
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14:20
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, GUSGR
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14:20
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, KENT, ARTI
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14:20XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 3 altında . İşlem hacmi 7, 824.00 milyon TL de
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14:20YBTAS
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 13, 005.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9 adet işlem