***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
09.06.2022 16:27
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılına ilişkin Kar Payı Dağıtımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 09.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.07.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
15:522.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,38
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5217,0799
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0377
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5218,0256
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,2309
|Açılış
|: 17,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:521.012,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.012,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:52
|MAVI
|47,30
|87.289.123
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.700.852
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.445.610
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.346.873
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.781.048
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.587.431
|% -9,93
|
|DARDL
|3,60
|158.246.265
|% -7,22
|
|MAGEN
|12,61
|94.649.986
|% -5,97
|
|DOCO
|1.563,10
|26.632.627
|% -4,69
|
|THYAO
|47,64
|4.201.582.073
|% -1,45
|
|SISE
|22,58
|1.462.881.074
|% -1,66
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.381.051
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.278.944.731
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,64
|601.239.208
|% -1,49
|
|DOHOL
|4,15
|751.321.140
|% -0,24
|
|AKBNK
|8,60
|1.423.819.509
|% 2,75
|
|TSKB
|2,43
|322.505.772
|% 1,67
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0200
|17,0799
|% -0,22
|
|Euro
|17,9346
|18,0256
|% -1,26
|
|Sterlin
|21,0956
|21,2014
|% -1,34
|
|Frank
|17,2434
|17,3473
|% -1,12
|
|Riyal
|4,5298
|4,5525
|% -0,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-6,10
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|-19,42
|
|Cumhuriyet
|6.647
|6.748
|-146,00
|
|Tam
|6.616
|6.786
|-142,77
|
|Yarım
|3.198
|3.283
|-69,06
|
|Çeyrek
|1.604
|1.641
|-34,54
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,72
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|-0,24
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,74
|
Seans Raporu
15:52
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