***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarından şirketimiz portföyünde olmayan 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının 22.01.2020 tarihli Kap duyurumuz kapsamında zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 22.01.2020 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu' na (SPK) başvuru yapıldığı bildirilmişti.Sermaye Piyasası Kurulu' nun güncel değerleme raporu baz alınarak fiyatın tekrar belirlenmesi talebi doğrultusunda Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan 24.02.2020 tarihli değerleme raporununda yuvarlamadan kaynaklanan fark düzeltilerek 24.02.2020 tarihinde B grubu hisseleri için 1,38 TL olan pay bedeli 1,39 TL olarak revize edilmiştir.Bununla birlikte Tebliğ'in 17. maddesinin 1. fıkrasında"Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlenmiş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılır."Buna ilaveten yine aynı Tebliğ'in 19. Maddesi 1. Fıkrasında"Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurularının Kurulca uygun görülmemesi halinde iki ay olarak öngörülen fiili pay alım teklifine başlama süresi, Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren bir ay olarak uygulanır."hükümleri gereğince, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANELE'nin pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenecektir. Faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları KAP'ta ve Kurul'un internet sitesinde açıklanacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825821BIST