***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ("ANELE") tarafından, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ANELT") A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL' den olmak üzere 20.03.2020 –02.04.2020 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanmıştır. Zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir.Zorunlu pay alım teklifi sonucu teklife konu Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ANELT") ortaklık yapısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.Pay Alım Teklifi Sonrası Ortaklık YapısıAdı Soyadı/ Ticaret UnvanıPay GrubuSermaye Tutarı (TL)Sermaye Tutarı (Adet)Sermaye Oranı (%)Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. A 6.799.999,56 6.799.999,5696,61B 41.502.577,48 41.502.577,48Yatırımcıları Koruma Fonu A 0,43 0,43 0,00Diğer B 1.697.422,53 1.697.422,533,39ToplamA+B50.000.000,0050.000.000,00100,00Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834412BIST