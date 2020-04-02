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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.04.2020 18:30
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz ("ANELE") tarafından, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ANELT") A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL' den olmak üzere 20.03.2020 –02.04.2020 tarihleri arasında yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibariyle tamamlanmıştır. Zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir.
Zorunlu pay alım teklifi sonucu teklife konu Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("ANELT") ortaklık yapısı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
Pay Alım Teklifi Sonrası Ortaklık Yapısı
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı
Pay Grubu
Sermaye Tutarı (TL)
Sermaye Tutarı (Adet)
Sermaye Oranı (%)

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. A 6.799.999,56 6.799.999,56
96,61
B 41.502.577,48 41.502.577,48

Yatırımcıları Koruma Fonu A 0,43 0,43 0,00
Diğer B 1.697.422,53 1.697.422,53
3,39
Toplam
A+B
50.000.000,00
50.000.000,00
100,00

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834412


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Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,38 14,42 0,45  
Gümüş Gr. 3,06 3,07 0,05  
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