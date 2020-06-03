***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında 29.05.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Avniye Mukaddes Çelikel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848808BIST