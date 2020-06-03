***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.06.2020 17:11
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında 29.05.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Avniye Mukaddes Çelikel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848808
BIST
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|ARDYZ
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|DENCM
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|FRIGO
|17,93
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|% 10,00
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|MRSHL
|84,15
|20.958.122
|% 10,00
|
|SALIX
|9,80
|618.128
|% 9,99
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|RTALB
|18,92
|41.791.442
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|
|GLRYH
|8,16
|5.779.752
|% -9,93
|
|TACTR
|4,60
|1.119.106
|% -9,80
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|GLBMD
|4,74
|5.658.228
|% -9,02
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|GUBRF
|24,24
|243.847.056
|% -7,06
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|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
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|ASELS
|31,76
|1.008.738.169
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|EKGYO
|1,66
|680.732.249
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|THYAO
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|678.064.908
|% -0,63
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|AEFES
|19,70
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|% 6,37
|
|EKGYO
|1,66
|680.732.249
|% -2,92
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|ODAS
|2,08
|420.384.252
|% 4,52
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|GARAN
|8,22
|1.602.170.070
|% 1,99
|
|YKBNK
|2,44
|325.570.223
|% 0,83
|
|IHLGM
|1,36
|172.870.408
|% 4,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,4601
|8,5025
|% 0,93
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|Frank
|6,9733
|7,0154
|% 0,61
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|Riyal
|1,7876
|1,7965
|% 0,48
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.692
|1.692
|-35,48
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|Altın Gr.
|367
|367
|-4,79
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|Cumhuriyet
|2.386
|2.417
|-38,90
|
|Tam
|2.456
|2.487
|-32,30
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|Yarım
|1.199
|1.214
|-19,60
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|Çeyrek
|599
|607
|-9,80
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|Gümüş.Ons
|17,49
|17,53
|-0,56
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|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
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|B. Petrol
|39,01
|39,01
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