***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.12.2020 16:51
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapan Sn.Okan Turan 14.12.2020 tarihi itibariyle görevinden ayrılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893044
BIST
17:271.389
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 18,16
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:277,8498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0077
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:279,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0510
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:27462,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,75
|Açılış
|: 462,05
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:25
|VERTU
|10,67
|28.301.218
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.320.343
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.320.343
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.227.350
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|IZMDC
|14,05
|68.286.179
|% -9,30
|
|PETKM
|4,89
|2.091.107.556
|% 2,09
|
|SISE
|7,34
|2.027.313.209
|% 1,52
|
|GARAN
|9,73
|1.955.765.078
|% 2,10
|
|THYAO
|12,65
|1.819.699.241
|% 1,93
|
|KRVGD
|15,99
|1.649.978.425
|% 0,50
|
|PETKM
|4,89
|2.091.107.556
|% 2,09
|
|ODAS
|3,94
|1.363.202.534
|% 7,95
|
|YKBNK
|3,10
|907.251.073
|% 3,33
|
|SISE
|7,34
|2.027.313.209
|% 1,52
|
|IHLAS
|1,39
|350.762.249
|% 7,75
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8459
|% 0,05
|
|Euro
|9,5502
|9,5550
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4561
|10,5086
|% 1,11
|
|Frank
|8,8112
|8,8643
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0838
|2,0943
|% -0,03
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-2,63
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,40
|50,40
|0,42
|
Seans Raporu
17:25
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17:37BRSAN
Yüzde 6.22 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 115, 214 adet işlem
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17:35KARTN
Yüzde 5.63 oranında artışla 3, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 361 adet işlem
-
17:30INFO
Yüzde 4.85 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 272 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, KOZAL
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, YKBNK, TUPRS