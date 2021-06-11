***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum' un yoğun olarak yurt dışında bulunması ve ülkeler arası seyahat yasakları nedeniyle Yönetim Kurulu toplantılarına efektif olarak katılamamasından dolayı Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941989BIST