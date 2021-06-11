***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2021 16:26
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum' un yoğun olarak yurt dışında bulunması ve ülkeler arası seyahat yasakları nedeniyle Yönetim Kurulu toplantılarına efektif olarak katılamamasından dolayı Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941989
BIST
17:411.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.464
En Düşük
1.455
17:418,3493
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4600
|
8,4469
En Düşük
8,2851
17:4110,1164
En Yüksek
|Değişim
|: -1,57%
|| -0,1612
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2950
|
10,3018
En Düşük
10,0982
17:41505,46
En Yüksek
|Değişim
|: -1,75%
|| -9,01
|Açılış
|: 505,46
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
504,80
BIST En Aktif Hisseler17:41
|OYYAT
|22,54
|151.738.242
|% 9,95
|
|BERA
|27,02
|102.878.965
|% 9,93
|
|BOBET
|5,35
|443.088.947
|% 9,86
|
|LINK
|35,26
|40.527.032
|% 8,76
|
|BMSCH
|6,01
|171.175.093
|% 8,68
|
|TKURU
|157,70
|5.425.546
|% -9,99
|
|YESIL
|3,16
|18.401.897
|% -9,97
|
|CLEBI
|235,20
|87.637.636
|% -8,16
|
|ATATP
|29,24
|95.641.865
|% -7,53
|
|MERIT
|160,10
|2.783.190
|% -7,13
|
|THYAO
|14,55
|1.386.848.088
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,21
|1.047.971.048
|% 2,31
|
|GARAN
|8,49
|1.043.746.917
|% 0,12
|
|ASELS
|15,65
|566.480.772
|% -0,32
|
|FENER
|37,52
|537.787.037
|% 2,68
|
|EKGYO
|2,21
|1.047.971.048
|% 2,31
|
|YKBNK
|2,28
|433.246.738
|% -0,44
|
|ZRGYO
|1,64
|305.763.198
|% 1,23
|
|GARAN
|8,49
|1.043.746.917
|% 0,12
|
|THYAO
|14,55
|1.386.848.088
|% 0,83
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3467
|8,3493
|% -0,93
|
|Euro
|10,1118
|10,1164
|% -1,57
|
|Sterlin
|11,7623
|11,8213
|% -1,26
|
|Frank
|9,2593
|9,3151
|% -1,32
|
|Riyal
|2,2219
|2,2330
|% -0,83
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|-15,10
|
|Altın Gr.
|505
|506
|-8,95
|
|Cumhuriyet
|3.367
|3.419
|-34,00
|
|Tam
|3.346
|3.430
|-44,14
|
|Yarım
|1.617
|1.659
|-21,35
|
|Çeyrek
|811
|830
|-10,67
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,18
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,87
|72,87
|0,35
|