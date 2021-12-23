***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.12.2021 15:22
Açıklamalar
Şirketimizin 23.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum' un 11.06.2021 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK' nın 363'üncü maddesine göre Sn. Orhan Saltuk ERTOP' un yerine atandığı üyenin görev süresinin tamamlamak üzere atanmasına ve üyeliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına, iş bu kararın tescil ve ilanına, oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985803
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|Alış
|Satış
|%
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|1.807
|2,26
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|Altın Gr.
|643
|643
|-64,39
|
|Cumhuriyet
|4.288
|4.353
|-552,00
|
|Tam
|4.261
|4.385
|-553,00
|
|Yarım
|2.059
|2.121
|-267,51
|
|Çeyrek
|1.033
|1.061
|-133,75
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|Gümüş.Ons
|22,80
|22,82
|0,00
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|Gümüş Gr.
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|8,15
|-0,81
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|75,56
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