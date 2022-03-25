Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 18:36
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022 28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

19.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklaması ile nakdi ve gayri nakdi kredi kullandığımız Denizbank A.Ş. tarafından, kullandığımız kredilerin kat edilmiş olduğunu ve bankaya verilmiş olan kambiyo senedi nedeniyle 15.000.000 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi kararı alındığını açıklamıştık. Bu gelişmeler üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi ve ekonomik faaliyetlerimizin verimli bir şekilde sürdürme inancı ile Alacaklı Kuruluşlar' ın oluşturacakları bir Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) uygulanması için Denizbank A.Ş.' ye işlemlere liderlik etmesi ve diğer kreditör bankalarımız ile görüşmesinin talep edilmesi ve alacaklı diğer bankaların da kredilerimizi kat etmesi ve olası yasal takibe geçmeleri ihtimal dahilinde olduğundan, söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde anılan bankaların da Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında değerlendirilmesi ve anlaşmanın imzalanmasına kadar özel durum açıklamasının aynı şekilde ertelenmesine karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bu karar kapsamında Şirketimizin gerek mevcut gerek potansiyel projelerini dikkate alarak bankalara olan finansal borçlarımızın  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)  tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olduğu "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" e istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yeniden yapılandırılması için lider banka olarak Denizbank A.Ş. ye gerekli başvuru evrakları hazırlanarak 25.03.2022 tarihinde (bugün ) Denizbank A.Ş. ye başvurulmuştur.
Böylece, 20.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu'muzun erteleme kararıda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi çerçevesinde, Denizbank A.Ş.' ye yapılan başvuru uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır.
Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013205


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.176
Değişim :  -0,03% |  -0,69
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.195 En Düşük
2.174
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARSN 4,95 1.416.013.711 % 10,00  
ACSEL 29,04 36.251.580 % 10,00  
PKENT 255,60 117.490.351 % 9,98  
SERVE 16,57 555.907 % 9,95  
ULUSE 77,45 54.811.762 % 9,94  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8308 14,8426 % 0,12  
Euro 16,2992 16,3188 % -0,06  
Sterlin 19,5229 19,6209 % 0,22  
Frank 15,8879 15,9836 % 0,15  
Riyal 3,9449 3,9646 % 0,19  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 -0,19  
Altın Gr. 934 934 1,14  
Cumhuriyet 6.173 6.266 -9,00  
Tam 6.140 6.293 -14,44  
Yarım 2.968 3.044 -6,99  
Çeyrek 1.489 1.522 -3,49  
Gümüş.Ons 25,43 25,46 -0,09  
Gümüş Gr. 12,12 12,13 -0,04  
B. Petrol 120 120 0,72  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru