***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2022 18:36
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.01.2022 28.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklaması ile nakdi ve gayri nakdi kredi kullandığımız Denizbank A.Ş. tarafından, kullandığımız kredilerin kat edilmiş olduğunu ve bankaya verilmiş olan kambiyo senedi nedeniyle 15.000.000 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi kararı alındığını açıklamıştık. Bu gelişmeler üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi ve ekonomik faaliyetlerimizin verimli bir şekilde sürdürme inancı ile Alacaklı Kuruluşlar' ın oluşturacakları bir Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) uygulanması için Denizbank A.Ş.' ye işlemlere liderlik etmesi ve diğer kreditör bankalarımız ile görüşmesinin talep edilmesi ve alacaklı diğer bankaların da kredilerimizi kat etmesi ve olası yasal takibe geçmeleri ihtimal dahilinde olduğundan, söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde anılan bankaların da Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında değerlendirilmesi ve anlaşmanın imzalanmasına kadar özel durum açıklamasının aynı şekilde ertelenmesine karar verilmişti.
Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bu karar kapsamında Şirketimizin gerek mevcut gerek potansiyel projelerini dikkate alarak bankalara olan finansal borçlarımızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olduğu "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" e istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yeniden yapılandırılması için lider banka olarak Denizbank A.Ş. ye gerekli başvuru evrakları hazırlanarak 25.03.2022 tarihinde (bugün ) Denizbank A.Ş. ye başvurulmuştur.
Böylece, 20.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu'muzun erteleme kararıda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi çerçevesinde, Denizbank A.Ş.' ye yapılan başvuru uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır.
Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013205
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8584
En Düşük
14,7991
18:0516,3188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0096
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2900
|
16,4279
En Düşük
16,2680
18:05934,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,77
|Açılış
|: 934,45
|
|Önceki Kapanış
|: 932,68
|
937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
|
|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
|
|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8308
|14,8426
|% 0,12
|
|Euro
|16,2992
|16,3188
|% -0,06
|
|Sterlin
|19,5229
|19,6209
|% 0,22
|
|Frank
|15,8879
|15,9836
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9449
|3,9646
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|-0,19
|
|Altın Gr.
|934
|934
|1,14
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,12
|12,13
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,72
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
-
17:58GZNMI
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 32.96 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 625, 004 adet işlem
-
17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
-
17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem