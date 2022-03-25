***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.01.2022 28.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalar19.01.2022 tarihinde yapmış olduğumuz KAP açıklaması ile nakdi ve gayri nakdi kredi kullandığımız Denizbank A.Ş. tarafından, kullandığımız kredilerin kat edilmiş olduğunu ve bankaya verilmiş olan kambiyo senedi nedeniyle 15.000.000 TL alacak miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczi kararı alındığını açıklamıştık. Bu gelişmeler üzerine Şirketimiz Yönetim Kurulu 20.01.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Şirketimizin içerisinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi ve ekonomik faaliyetlerimizin verimli bir şekilde sürdürme inancı ile Alacaklı Kuruluşlar' ın oluşturacakları bir Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması (FYYÇA) uygulanması için Denizbank A.Ş.' ye işlemlere liderlik etmesi ve diğer kreditör bankalarımız ile görüşmesinin talep edilmesi ve alacaklı diğer bankaların da kredilerimizi kat etmesi ve olası yasal takibe geçmeleri ihtimal dahilinde olduğundan, söz konusu durumun gerçekleşmesi halinde anılan bankaların da Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında değerlendirilmesi ve anlaşmanın imzalanmasına kadar özel durum açıklamasının aynı şekilde ertelenmesine karar verilmişti.Yönetim Kurulumuzun almış olduğu bu karar kapsamında Şirketimizin gerek mevcut gerek potansiyel projelerini dikkate alarak bankalara olan finansal borçlarımızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 15.08.2018 tarih ve 30510 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olduğu "Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Yönetmelik" e istinaden Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanmış olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında yeniden yapılandırılması için lider banka olarak Denizbank A.Ş. ye gerekli başvuru evrakları hazırlanarak 25.03.2022 tarihinde (bugün ) Denizbank A.Ş. ye başvurulmuştur.Böylece, 20.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu'muzun erteleme kararıda, Sermaye Piyasası Kurulu' nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6/2 maddesi çerçevesinde, Denizbank A.Ş.' ye yapılan başvuru uyarınca kamuoyuna açıklanmış olmaktadır.Konuya ilişkin gelişmeler oldukça kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013205BIST