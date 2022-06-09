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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.06.2022 16:28
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu Birleşik Krallıkta mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering and Contracting Ltd. ödenmiş sermayesini 100.000 GBP' den 11.400.000 GBP' ye arttırmış olup, şirketimiz sermaye artışına Anel Engineering and Contracting Ltd.' den olan alacağının sermayeye ilavesi marifetiyle katılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036470


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