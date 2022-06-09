***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.06.2022 16:28
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında pay sahibi olduğu Birleşik Krallıkta mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering and Contracting Ltd. ödenmiş sermayesini 100.000 GBP' den 11.400.000 GBP' ye arttırmış olup, şirketimiz sermaye artışına Anel Engineering and Contracting Ltd.' den olan alacağının sermayeye ilavesi marifetiyle katılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036470
BIST
17:472.563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 23,06
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.511
17:4717,2544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1282
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,4415
En Düşük
17,0843
17:4718,4962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1024
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,6799
En Düşük
18,3717
17:471.021,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,83
|Açılış
|: 1.021,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.026,69
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:45
|TBORG
|20,90
|1.183.621
|% 10,00
|
|RYSAS
|9,04
|61.655.732
|% 9,98
|
|EUREN
|19,65
|41.621.608
|% 9,96
|
|PGSUS
|171,30
|609.169.819
|% 9,95
|
|FONET
|13,07
|85.265.756
|% 9,92
|
|OYYAT
|68,85
|94.344.743
|% -10,00
|
|TSGYO
|6,75
|52.073.722
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|38.642.840
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|3.907.435
|% -9,95
|
|PENTA
|402,10
|35.072.166
|% -8,53
|
|THYAO
|47,50
|7.675.747.075
|% 1,67
|
|SISE
|22,92
|3.365.298.220
|% 4,85
|
|SASA
|43,58
|2.290.429.307
|% 1,77
|
|SAHOL
|19,84
|1.863.033.979
|% -0,10
|
|TOASO
|64,00
|1.479.901.497
|% -3,10
|
|EKGYO
|2,66
|747.909.660
|% -0,75
|
|DOHOL
|4,11
|973.605.452
|% 3,53
|
|SEGYO
|1,20
|251.707.343
|% -4,76
|
|YKBNK
|4,62
|921.280.826
|% 0,87
|
|ODAS
|2,94
|551.992.543
|% 2,44
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2570
|17,2664
|% 0,82
|
|Euro
|18,4336
|18,5073
|% 0,62
|
|Sterlin
|21,5199
|21,6278
|% 0,53
|
|Frank
|17,5371
|17,6428
|% 0,59
|
|Riyal
|4,5786
|4,6015
|% 0,58
|
|17:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-10,51
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|-0,27
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-24,00
|
|Tam
|6.759
|6.929
|-28,35
|
|Yarım
|3.267
|3.352
|-13,71
|
|Çeyrek
|1.638
|1.676
|-6,85
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|11,95
|11,96
|-0,19
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,14
|
Seans Raporu
17:45
daha fazla
-
17:59ESCOM
Yüzde 6.15 oranında artışla 16.92 lira fiyatla işlem gören hissede 820, 939 adet işlem
-
17:58RYGYO
Yüzde 6.95 oranında artışla 4.77 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 678, 553 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 98 artarak (% 0.68 ) 2, 825
-
17:57XU100
Endeks 2, 561 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 42, 291.00 milyon TL de
-
17:56YYLGD
Yüzde 4.20 oranında artışla 13.65 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 852, 748 adet işlem