***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.07.2022 13:23
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli toplantısında 20.07.2022 tarihinde yapılan 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)' in Yönetim Kurulu Başkanlığı' na, Avniye Mukaddes Çelikel' in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı' na seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047307
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