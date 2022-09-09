***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting LLC' nin yerel mevzuat gereği hisse yapısı %49 Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., %51 yerel ortak Sheikh Hamed Bin Khadem Bin Butti Al Hamed bünyensinde bulunmaktaydı. BAE' de yapılan mevzuat değişikliği ile yabancı şirketlere ülkede %100 şirket kurma hakkı tanınması nedeniyle yerel ortak bünyesinde bulunan %51 oranındaki hisseyi Anel Elektrik'e devretmiş olup Anel Elektrik' in ortaklık oranı %100' e çıkartılmıştır. Şirketin "Anel Emirates General Contracting LLC" olan ticari ünvanı "ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C." olarak değiştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062176BIST