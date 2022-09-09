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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.09.2022 18:47
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting LLC' nin yerel mevzuat gereği hisse yapısı %49 Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., %51 yerel ortak Sheikh Hamed Bin Khadem Bin Butti Al Hamed bünyensinde bulunmaktaydı. BAE' de yapılan mevzuat değişikliği ile yabancı şirketlere ülkede %100 şirket kurma hakkı tanınması nedeniyle yerel ortak bünyesinde bulunan %51 oranındaki hisseyi  Anel Elektrik'e devretmiş olup Anel Elektrik' in ortaklık oranı %100' e çıkartılmıştır. Şirketin "Anel Emirates General Contracting LLC" olan ticari ünvanı "ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C." olarak değiştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062176


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Tam 6.758 6.851 22,00  
Yarım 3.293 3.349 11,00  
Çeyrek 1.652 1.673 4,00  
Gümüş.Ons 18,81 18,87 0,31  
Gümüş Gr. 11,03 11,04 0,16  
B. Petrol 92,28 92,28 3,13  
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