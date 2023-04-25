***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.04.2023 19:52
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
23 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) hakim ortak olacak şekilde ticaret unvanı Anel Consultancy & Engineering LLC olan yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bahse konu şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari lisans belgesi alınmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140978
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0300
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3338
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0636
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.248,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4266
|19,4323
|% 0,15
|
|Euro
|21,3209
|21,3441
|% -0,25
|
|Sterlin
|24,0421
|24,1627
|% -0,46
|
|Frank
|21,6949
|21,8256
|% -0,36
|
|Riyal
|5,1649
|5,1908
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.248
|1.248
|6,97
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.086
|9.292
|100,00
|
|Yarım
|4.438
|4.536
|42,00
|
|Çeyrek
|2.219
|2.282
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,60
|15,62
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,70
|80,70
|-1,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, TCELL, TOASO
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, SAHOL, PETKM
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN