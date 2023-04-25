***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar23 Mart 2023 tarihli KAP açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) hakim ortak olacak şekilde ticaret unvanı Anel Consultancy & Engineering LLC olan yeni şirket kurulmasına karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı. Bahse konu şirketin kuruluş işlemleri tamamlanmış olup ticari lisans belgesi alınmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140978BIST