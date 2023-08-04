***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu' nun bugün (04.08.2023) yapılan toplantısındaŞirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 04.08.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' ın istifasının kabulüne,İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlanmak üzere ve yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,Sn. Emin Ümit Demirhan' ın görevli olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden terkine,İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' dan boşalan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun atanmasına,İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180853BIST