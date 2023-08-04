Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.08.2023 16:14
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu' nun bugün (04.08.2023) yapılan toplantısında
Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 04.08.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' ın istifasının kabulüne,
İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlanmak üzere ve yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına,
Sn. Emin Ümit Demirhan' ın görevli olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden terkine,
İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' dan boşalan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun atanmasına,
İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180853


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:357.398
Değişim :  2,45% |  176,72
Açılış :  7.257  
Önceki Kapanış :  7.222  
En Düşük
7.205 En Yüksek
7.427
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIENY 68,75 1.357.847.163 % 10,00  
ETYAT 8,91 10.312.552 % 10,00  
KLSER 48,66 754.658.147 % 9,99  
IHAAS 21,58 53.917.826 % 9,99  
SDTTR 301,70 1.490.097.971 % 9,99  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Dolar 26,9768 27,0065 % 0,22  
Euro 29,7622 29,7868 % 0,89  
Sterlin 34,3652 34,5375 % 0,62  
Frank 30,8839 31,0699 % 0,57  
Riyal 7,1747 7,2107 % 0,15  
daha fazla
17:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.943 1.943 9,19  
Altın Gr. 1.687 1.687 10,65  
Cumhuriyet 11.409 11.419 43,00  
Tam 11.001 11.079 -25,00  
Yarım 5.505 5.565 -13,00  
Çeyrek 2.752 2.783 -6,00  
Gümüş.Ons 23,64 23,67 0,08  
Gümüş Gr. 20,52 20,53 0,10  
B. Petrol 85,56 85,56 0,42  
Seans Raporu 17:33
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru