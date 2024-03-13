***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18 Aralık 2020 tarihinden itibaren Mali İşler ve Finans Grup Yöneticiliği görevini yürüten Sn. Adnan Ek, 13 Mart 2024 itibariyle görevlerini Finansal Kontrol ve Hazine Grup Yöneticisi Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu' na devretmiştir.Sn. Adnan Ek katkılarına, Anel Grup Yönetim Kurulu Danışmanı/ Anel Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecektir.Yöneticilerimize grubumuza katkıları ve aldıkları yeni sorumluluklarda başarılar dileriz.Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu Hk.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başladı. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi ve Kalite Sorumlusu olarak çalıştı. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi, İcra Kurulu Başkan vekili olarak görev yapıyor.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258456BIST