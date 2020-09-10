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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.09.2020 18:29
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 22.188.841 18.154.506,270 81,81818 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 Hamiline
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 87.811.159 71.845.493,730 81,81818 B Grubu B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 110.000.000 90.000.000,000 81,81818

İç Kaynakların Detayı :
Diğer Kar Yedekleri (TL) 90.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020
SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2 Eylül 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile esas sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye istinaden 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin 110.000.000 TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına ilişkin olarak 10 Eylül 2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru evrakları gönderilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874514


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