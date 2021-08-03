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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.08.2021 18:45



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 03.08.2021 tarih ve 28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce alınmış olan 11.06.2021 tarih ve 25 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nın
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ISGSY 10,67 35.079.417 % 10,00  
KTSKR 29,30 10.406.437 % 9,98  
SEKUR 26,02 35.727.984 % 9,97  
AGYO 3,53 30.587.416 % 9,97  
ORMA 34,62 1.469.921 % 9,97  
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Altın Ons 1.827 1.828 17,02  
Altın Gr. 494 495 5,50  
Cumhuriyet 3.279 3.329 21,00  
Tam 3.261 3.344 18,07  
Yarım 1.576 1.617 8,74  
Çeyrek 791 809 4,37  
Gümüş.Ons 25,90 25,92 0,38  
Gümüş Gr. 7,00 7,01 0,11  
B. Petrol 71,35 71,35 -1,06  
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