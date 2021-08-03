***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
03.08.2021 18:45
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin 03.08.2021 tarih ve 28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce alınmış olan 11.06.2021 tarih ve 25 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nın
15:521.415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
15:528,4263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0214
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
15:5210,0293
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0497
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0467
En Düşük
9,9509
15:52495,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 6,43
|Açılış
|: 495,48
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
495,75
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler15:52
|ISGSY
|10,67
|35.079.417
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.406.437
|% 9,98
|
|SEKUR
|26,02
|35.727.984
|% 9,97
|
|AGYO
|3,53
|30.587.416
|% 9,97
|
|ORMA
|34,62
|1.469.921
|% 9,97
|
|METUR
|4,98
|179.225.289
|% -9,95
|
|ITTFH
|1,62
|54.641.686
|% -5,26
|
|CEOEM
|8,33
|20.420.844
|% -3,48
|
|CRFSA
|39,00
|4.853.998
|% -3,47
|
|CASA
|110,20
|333.660
|% -3,33
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|THYAO
|12,74
|566.173.408
|% 0,87
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|7,89
|459.770.746
|% 1,28
|
|SISE
|7,82
|337.275.177
|% 0,39
|
|GARAN
|9,02
|1.531.375.064
|% 1,81
|
|YKBNK
|2,46
|269.940.969
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,37
|141.102.208
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,40
|484.451.242
|% 0,93
|
|EKGYO
|1,82
|113.942.684
|% 1,11
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4243
|8,4263
|% 0,25
|
|Euro
|10,0249
|10,0293
|% 0,50
|
|Sterlin
|11,7142
|11,7730
|% 0,50
|
|Frank
|9,3033
|9,3593
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2419
|2,2531
|% 0,37
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|17,02
|
|Altın Gr.
|494
|495
|5,50
|
|Cumhuriyet
|3.279
|3.329
|21,00
|
|Tam
|3.261
|3.344
|18,07
|
|Yarım
|1.576
|1.617
|8,74
|
|Çeyrek
|791
|809
|4,37
|
|Gümüş.Ons
|25,90
|25,92
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|7,00
|7,01
|0,11
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|-1,06
|
Seans Raporu
15:52
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16:01TOASO
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