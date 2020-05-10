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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

10.05.2020 14:30
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MAHİR KEREM ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET MÜNİR EKONOMİ Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
TOLGA TUTUM Genel Müdür Yardımcısı (Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje Koordinatörü
CEM ÖZŞEN Mali İşler ve Finans Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler ve Finans Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843887


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Altın Gr. 389 389 -3,86  
Cumhuriyet 2.482 2.540 -29,30  
Tam 2.555 2.606 -30,00  
Yarım 1.247 1.274 -14,70  
Çeyrek 622 637 -7,30  
Gümüş.Ons 15,48 15,52 0,15  
Gümüş Gr. 3,52 3,53 0,01  
B. Petrol 30,95 30,95 1,49  
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