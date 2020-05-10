***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu BaşkanlığıAVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığıMAHİR KEREM ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiMERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiAHMET MÜNİR EKONOMİ Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Yönetim Kurulu Üyesi Akbank T. A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -TOLGA TUTUM Genel Müdür Yardımcısı (Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri) Elektrik Mühendisi Proje KoordinatörüCEM ÖZŞEN Mali İşler ve Finans Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler ve Finans Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843887BIST