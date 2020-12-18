***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
18.12.2020 12:34
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
RIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
AHMET BÜLENT BATUKAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
TOLGA TUTUM Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik Mühendisi Mühendislik ve Yapım Direktörü,Genel Müdür Yardımcısı(Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü
OĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
EMİN ÜMİT DEMİRHAN Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -
KAMİL SERKAN KILIÇ Teklif ve Satınalma Direktörü Elektrik Mühendisi Teklif Direktörü -
BİRGÜL EROL Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü Ekonomist Kurumsal Gelişim Direktörü -
ADNAN EK Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali İşler Grup Yöneticisi -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893813
BIST
16:491.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,79
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.410
En Düşük
1.396
16:497,6567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -0,0460
|Açılış
|: 7,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
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7,7568
En Düşük
7,6455
16:499,3852
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,0726
|Açılış
|: 9,3800
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|Önceki Kapanış
|: 9,4800
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9,5071
En Düşük
9,3725
16:49464,02
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|Açılış
|: 464,02
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
462,20
BIST En Aktif Hisseler16:47
|AKCNS
|16,85
|103.668.482
|% 9,99
|
|ALCAR
|281,10
|36.991.837
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|88.153.775
|% 9,97
|
|SMART
|8,27
|25.615.861
|% 9,97
|
|SNPAM
|25,40
|6.504.487
|% 9,96
|
|IZTAR
|16,20
|1.952.360
|% -10,00
|
|PAMEL
|23,22
|445.744
|% -10,00
|
|CASA
|137,70
|216.352
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|19.083.518
|% -9,98
|
|KARTN
|3.010,00
|529.287.740
|% -9,90
|
|THYAO
|13,02
|1.995.063.243
|% 0,08
|
|PGSUS
|74,45
|1.282.824.890
|% 0,34
|
|EKGYO
|2,19
|1.184.736.972
|% 2,34
|
|GARAN
|9,86
|1.004.528.548
|% 0,92
|
|TCELL
|16,26
|989.068.348
|% 2,85
|
|EKGYO
|2,19
|1.184.736.972
|% 2,34
|
|TSKB
|1,78
|894.778.629
|% 5,95
|
|ISGYO
|2,45
|551.181.126
|% 6,99
|
|ODAS
|3,99
|658.388.456
|% 1,53
|
|GSDHO
|2,45
|395.981.175
|% 4,26
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6554
|7,6597
|% -0,56
|
|Euro
|9,3815
|9,3872
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,3096
|10,3613
|% -1,00
|
|Frank
|8,6153
|8,6672
|% -0,63
|
|Riyal
|2,0336
|2,0438
|% -0,66
|
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|0,81
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|-35,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|-30,63
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|-14,81
|
|Çeyrek
|744
|761
|-7,41
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,97
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,01
|