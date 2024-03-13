***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRIDVAN ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu BaşkanlığıAVNİYE MUKADDES ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kimya Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan YardımcılığıMERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi Elektrik Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiORHAN SALTUK ERTOP Yönetim Kurulu Üyesi Avukat - Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu ÜyeliğiOĞUZ TEZEL Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli - -MERT YAZICIOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği -NESRİN BAYRAKTAR SARI İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258457BIST