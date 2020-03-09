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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

09.03.2020 23:18
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/03/2020
Karar Sayısı
2020/10
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       FİNANSAL RAPOR VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI'NIN 
KARAR TARİHİ          : 09.03.2020    
KARAR NO                : 10                                                                                                                      
SERMAYE PİYASASI KURULU' NUN II-14.1 TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANIMIZDIR. 
Şirketimizce hazırlanan 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/ Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/ TFRS"), ve SPK tarafından belirlenen formatlara uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide finansal tablolar, Faaliyet Raporu ile "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu" nun SPK mevzuatı düzenlemeleri doğrultusunda
a) Tarafımızca incelendiği,    
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte - işletmenin aktifleri, pasifleri, mali durumu ve kar ve zararını gerçek ve dürüstçe yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve -varsa konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte- işletmenin durumunu, karşı karşıya oldukları önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı,    
Bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.  
Saygılarımızla,
Rıdvan ÇELİKEL                                                                       Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı                                                          Yönetim Kurulu Üyesi
(Anel Holding A.Ş.-Temsilen)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825895


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