***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
31.03.2020 18:43
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,0024
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,95
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
31/03/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Geminin Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panolarının tasarımı ve üretimi yapılacak olup, projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro (10.094.980 TL) olup,inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833650
BIST