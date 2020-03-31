***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSTM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,0024Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,95İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih31/03/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarBağlı ortaklıklarımızdan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Geminin Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panolarının tasarımı ve üretimi yapılacak olup, projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro (10.094.980 TL) olup,inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833650BIST