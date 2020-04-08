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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

08.04.2020 10:11
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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/04/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Bağlı ortaklıklarımızdan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan Milgem Projesi Gemi Elektrik Sistem Tasarımı ve Üretimi kapsamında 4 gemilik yeni bir sözleşme imzalanmıştır.  Proje kapsamında 4 geminin elektrik sistem tasarımı ve üretimi yapılacak olup, 2 gemi Türkiye'de, diğer 2 gemi ise Pakistan'da inşa edilecektir.
Projenin toplam tutarı 7.735.000 Euro (56.661.196 TL) olup, proje kapsamı gemilere ait işlemlerin 2020-2027 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836310


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DOCO 316,40 40.622.350 % 9,98  
KLNMA 33,34 31.027.657 % 9,74  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3188 8,3605 % -0,02  
Frank 6,9487 6,9906 % 0,01  
Riyal 1,7991 1,8082 % 0,32  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.651 1.652 3,72  
Altın Gr. 360 360 1,55  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 15,05 15,09 0,04  
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