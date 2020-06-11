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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.06.2020 17:32
GÜNCEL HABERLER



***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL şirketi ile Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Semaisma West Projesi işçilik, montaj ,test ve devreye alma mekanik işleri kapsamında  7.100.000 Katar Riyali (yaklaşık 1.950.550 ABD Doları) tutarında  altyüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850709


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYCES 41,58 5.253.749 % 10,00  
DOBUR 13,20 3.101.168 % 10,00  
DAGHL 10,56 3.196.332 % 10,00  
ARDYZ 32,36 162.007.355 % 9,99  
ISBIR 1.074,20 1.753.698 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6187 8,6620 % 0,13  
Frank 7,2615 7,3052 % 1,59  
Riyal 1,8194 1,8285 % 1,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.737 1.738 -1,30  
Altın Gr. 382 382 2,92  
Cumhuriyet 2.467 2.494 11,40  
Tam 2.540 2.563 11,80  
Yarım 1.239 1.251 7,70  
Çeyrek 620 626 3,40  
Gümüş.Ons 17,84 17,87 -0,25  
Gümüş Gr. 3,91 3,92 -0,03  
B. Petrol 38,85 38,85 -2,88  
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