***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.06.2020 17:32
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar
Proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL şirketi ile Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Semaisma West Projesi işçilik, montaj ,test ve devreye alma mekanik işleri kapsamında 7.100.000 Katar Riyali (yaklaşık 1.950.550 ABD Doları) tutarında altyüklenici sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850709
BIST
18:05109.155
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -623,53
|Açılış
|: 109.374
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|Önceki Kapanış
|: 109.779
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110.158
En Düşük
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18:056,8385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
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|Açılış
|: 6,8370
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|Önceki Kapanış
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6,8591
En Düşük
6,7686
18:057,7841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0753
|Açılış
|: 7,7550
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|Önceki Kapanış
|: 7,7250
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En Düşük
7,6811
18:05381,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
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|Açılış
|: 381,99
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|Önceki Kapanış
|: 378,71
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383,40
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
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|5.253.749
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|3.101.168
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|IZTAR
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|EMNIS
|3,91
|201.911
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|FORMT
|3,58
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|ALYAG
|1,33
|4.406.779
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|SALIX
|10,25
|424.194
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|EKGYO
|1,94
|1.355.298.465
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|1.031.048.314
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|ASELS
|32,24
|998.475.568
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|PETKM
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|835.053.665
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|IHLGM
|1,58
|726.446.098
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|EKGYO
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|TSKB
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|PETKM
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|ODAS
|2,03
|408.327.482
|% 0,50
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|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6187
|8,6620
|% 0,13
|
|Frank
|7,2615
|7,3052
|% 1,59
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.738
|-1,30
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|Altın Gr.
|382
|382
|2,92
|
|Cumhuriyet
|2.467
|2.494
|11,40
|
|Tam
|2.540
|2.563
|11,80
|
|Yarım
|1.239
|1.251
|7,70
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|Çeyrek
|620
|626
|3,40
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|Gümüş.Ons
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