***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıIRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLLVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%1,32Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih02/02/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalar02.02.2021 tarihli KAP duyurusu ile kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşmış olduğumuz, proje büyüklüğü 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) olan Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) arasında sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936872BIST