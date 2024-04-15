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***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

15.04.2024 10:41
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Shotton Mill Ltd
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
28/12/2023
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin hisselerinin tamamına sahip olduğu İngiltere'de mukim bağlı ortaklığımız Anel Engineering & Contracting Ltd. şirketinin, yine İngiltere'de mukim Shotton Mill Ltd. (projenin sahibi) tarafından ihale edilen Kuzey Galler bölgesinde yer alan Shotton Kağıt İşleme Fabrikasının Mekanik ve Elektrik işleri (MEP) ile ilgili devam eden sözleşme görüşmelerimizin neticelendirilmesi için 29/03/2024 tarihli KAP açıklamamızda 2 haftalık süre uzatımı alındığı paylaşılmıştı.
Bahse konu projeye ilişkin mobilizasyon çalışmalarımız hızla devam ederken mobilizasyon paralelinde devam eden Sözleşme görüşmelerinin tamamlanabilmesi için 29.03.2024 tarihli açıklamamızda belirtilen 2 haftalık süreye ek olarak Nisan 2024 ayı sonuna kadar süre uzatımı alınmıştır. Bu süre zarfında sözleşmenin imzalanması öngörülmektedir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271737


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GOLTS 534,00 459.164.652 % 9,99  
PASEU 71,05 178.226.682 % 9,98  
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