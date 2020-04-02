***ANELE* *ANELT* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim









***ANELE******ANELT******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi ANELT Zorunlu Pay Alım Teklifi BilgilendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ANELT, ANELEİşlem Türü Zorunlu Pay Alım TeklifiPay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 28766Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günüPara Birimi TRYPay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.03.2020Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 02.04.2020Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00Pay Alım Teklifine Konu Pay BilgileriPay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi FiyatıA Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 Hamiline İmtiyazlı Yönetim kurulu üye seçimi ve oy hakkı 1,47023B Grubu, ANELT, TREANEL00019 Hamiline Değil - 1,40939Günlük Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, ANELT, TREANEL00019 20.03.2020 0 0 495.109 697.801,674 10B Grubu, ANELT, TREANEL00019 23.03.2020 0 0 998.585 1.407.395,713 14B Grubu, ANELT, TREANEL00019 24.03.2020 0 0 1.415.599,306 1.995.131,506 22B Grubu, ANELT, TREANEL00019 25.03.2020 0 0 555.932,694 783.525,98 20B Grubu, ANELT, TREANEL00019 26.03.2020 0 0 580.019,267 817.473,355 24B Grubu, ANELT, TREANEL00019 27.03.2020 0 0 332.780,27 469.017,185 9B Grubu, ANELT, TREANEL00019 30.03.2020 0 0 37.974,3 53.520,599 8B Grubu, ANELT, TREANEL00019 31.03.2020 0 0 66.530 93.766,717 9B Grubu, ANELT, TREANEL00019 01.04.2020 0 0 7.660 10.795,927 4B Grubu, ANELT, TREANEL00019 02.04.2020 0 0 65.520,7 92.344,219 18Toplam Pay Alım BilgileriPay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi SayısıB Grubu, ANELT, TREANEL00019 4.555.710,537 6.420.772,875 138Ek AçıklamalarAnel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("ANELE") tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ANELT")'nin yönetim hakimiyetinin elde edilmesi sebebiyle ANELE tarafından, ANELT'nin 1 TL nominal değerli A grubu payı için 1,47023 TL'den, B grubu payı için 1,40939 TL'den olmak üzere 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup, 138 yatırımcıdan 4.555.710,537 adet pay 6.420.772,875 TL karşılığında satın alınmıştır.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdfEK: 2 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu_A grubu.pdfEK: 3 ANELT Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdfEK: 4 SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834393BIST