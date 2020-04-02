***ANELE* *ANELT* *INFO* *IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim
02.04.2020 18:17
***ANELE******ANELT******INFO******IYF*** İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Pay Alım Teklifi Yoluyla Pay Toplanmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi ANELT Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgilendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ANELT, ANELE
İşlem Türü Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap 28766
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi 20.03.2020
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati 09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi 02.04.2020
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati 17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Nevi İmtiyazlı Olup Olmadığı İmtiyaza İlişkin Bilgi Pay Alım Teklifi Fiyatı
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035 Hamiline İmtiyazlı Yönetim kurulu üye seçimi ve oy hakkı 1,47023
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 Hamiline Değil - 1,40939
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Tarih Borsa‘dan Alınan Pay Adedi Borsa‘dan Alınan Pay Tutarı Borsa Dışından Alınan Pay Adedi Borsa Dışından Alınan Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 20.03.2020 0 0 495.109 697.801,674 10
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 23.03.2020 0 0 998.585 1.407.395,713 14
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 24.03.2020 0 0 1.415.599,306 1.995.131,506 22
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 25.03.2020 0 0 555.932,694 783.525,98 20
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 26.03.2020 0 0 580.019,267 817.473,355 24
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 27.03.2020 0 0 332.780,27 469.017,185 9
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 30.03.2020 0 0 37.974,3 53.520,599 8
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 31.03.2020 0 0 66.530 93.766,717 9
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 01.04.2020 0 0 7.660 10.795,927 4
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 02.04.2020 0 0 65.520,7 92.344,219 18
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Tutarı Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, ANELT, TREANEL00019 4.555.710,537 6.420.772,875 138
Ek Açıklamalar
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("ANELE") tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ANELT")'nin yönetim hakimiyetinin elde edilmesi sebebiyle ANELE tarafından, ANELT'nin 1 TL nominal değerli A grubu payı için 1,47023 TL'den, B grubu payı için 1,40939 TL'den olmak üzere 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında pay alım teklifi yapılmış olup, 138 yatırımcıdan 4.555.710,537 adet pay 6.420.772,875 TL karşılığında satın alınmıştır.
Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf
EK: 2 ANELT Pay Alım Teklifi Talep Formu_A grubu.pdf
EK: 3 ANELT Pay Alım Teklifine İlişkin Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 4 SPK Onaylı Pay Alım Teklifi Bilgi Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834393
BIST