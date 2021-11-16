***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar
16.11.2021 12:24
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )
Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
İlgili Şirket Ünvanı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 265.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 65.000.000
Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 181.109,903
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 18.11.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 19.11.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANELE-ENG.pdf
EK: 2 ANELE-TR.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977994
BIST
12:571.691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 5,07
|Açılış
|: 1.683
|
|Önceki Kapanış
|: 1.686
|
1.701
En Düşük
1.683
12:5710,4510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1342
|Açılış
|: 10,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,4840
En Düşük
10,2960
12:5711,8290
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1484
|Açılış
|: 11,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,6200
|
11,8639
En Düşük
11,6569
12:57626,49
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 12,78
|Açılış
|: 626,49
|
|Önceki Kapanış
|: 613,72
|
626,80
En Düşük
612,51
BIST En Aktif Hisseler12:57
|DOBUR
|149,60
|10.038.908
|% 10,00
|
|TETMT
|173,20
|2.486.769
|% 9,97
|
|BASGZ
|17,04
|268.224.116
|% 8,74
|
|DIRIT
|5,30
|423.539
|% 8,38
|
|PRKAB
|39,82
|173.440.938
|% 7,62
|
|SNKRN
|23,20
|46.168
|% -7,20
|
|IDEAS
|45,06
|41.184.966
|% -6,59
|
|TDGYO
|6,93
|35.954.295
|% -4,81
|
|ELITE
|18,95
|168.074.424
|% -3,90
|
|SODSN
|21,72
|80.907
|% -3,89
|
|GARAN
|11,97
|1.227.378.442
|% -0,83
|
|SISE
|10,34
|888.011.992
|% 3,82
|
|KRDMD
|7,61
|647.677.419
|% 1,33
|
|PETKM
|8,00
|626.482.370
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,32
|616.622.213
|% -1,48
|
|YKBNK
|3,32
|616.622.213
|% -1,48
|
|ADESE
|1,05
|168.757.830
|% 0,96
|
|ODAS
|1,60
|183.922.366
|% 3,23
|
|GARAN
|11,97
|1.227.378.442
|% -0,83
|
|SISE
|10,34
|888.011.992
|% 3,82
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,4461
|10,4510
|% 1,30
|
|Euro
|11,8212
|11,8290
|% 1,27
|
|Sterlin
|13,9557
|14,0257
|% 1,09
|
|Frank
|11,1401
|11,2072
|% 0,91
|
|Riyal
|2,7695
|2,7834
|% 1,00
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|8,22
|
|Altın Gr.
|622
|622
|8,43
|
|Cumhuriyet
|4.119
|4.181
|48,00
|
|Tam
|4.100
|4.203
|49,61
|
|Yarım
|1.982
|2.033
|23,99
|
|Çeyrek
|994
|1.016
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,06
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|8,40
|8,41
|0,17
|
|B. Petrol
|81,71
|81,71
|-0,72
|