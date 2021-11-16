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***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar

16.11.2021 12:24
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar


***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Birincil Piyasa Duyurusu - Kalan Paylar )

Özet Bilgi Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
İlgili Şirket Ünvanı ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL) 200.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 265.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) 65.000.000

Pay Grup Bilgileri Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 181.109,903

Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi 18.11.2021
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi 19.11.2021
Satılacak Payların Satış Fiyatı Bir payın nominal değeri 1 TL olup nominal değerin altında olmamak kaydıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Satılacak Payların Niteliği Kaydi Pay
Başvuru Şekli Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ANELE-ENG.pdf
EK: 2 ANELE-TR.pdf





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977994


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DOBUR 149,60 10.038.908 % 10,00  
TETMT 173,20 2.486.769 % 9,97  
BASGZ 17,04 268.224.116 % 8,74  
DIRIT 5,30 423.539 % 8,38  
PRKAB 39,82 173.440.938 % 7,62  
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Riyal 2,7695 2,7834 % 1,00  
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Altın Ons 1.859 1.859 8,22  
Altın Gr. 622 622 8,43  
Cumhuriyet 4.119 4.181 48,00  
Tam 4.100 4.203 49,61  
Yarım 1.982 2.033 23,99  
Çeyrek 994 1.016 12,00  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 0,23  
Gümüş Gr. 8,40 8,41 0,17  
B. Petrol 81,71 81,71 -0,72  
Seans Raporu 12:57
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