***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2021 10:50
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909840
BIST
13:371.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,89
|Açılış
|: 1.569
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.576
En Düşük
1.561
13:376,9233
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0409
|Açılış
|: 6,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
6,9661
En Düşük
6,9112
13:378,4270
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,4620
En Düşük
8,3877
13:37406,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,06
|Açılış
|: 406,17
|
|Önceki Kapanış
|: 407,23
|
408,80
En Düşük
404,77
BIST En Aktif Hisseler13:35
|BALAT
|10,89
|2.872.227
|% 10,00
|
|IDEAS
|29,70
|8.850.602
|% 10,00
|
|VAKFN
|13,55
|6.806.390
|% 9,98
|
|VERTU
|37,50
|15.541.725
|% 9,97
|
|NUHCM
|63,55
|122.635.592
|% 9,95
|
|DENGE
|8,50
|1.293.342
|% -9,57
|
|TACTR
|29,50
|666.284
|% -6,88
|
|SUMAS
|64,00
|155.249
|% -5,88
|
|PSDTC
|31,30
|26.953.081
|% -5,72
|
|PSDTC
|31,30
|26.953.081
|% -5,72
|
|KOZAL
|149,90
|1.507.317.934
|% 0,81
|
|EKGYO
|2,58
|943.362.935
|% 1,57
|
|SASA
|40,56
|926.148.506
|% 7,13
|
|GUBRF
|78,55
|891.455.336
|% 7,38
|
|IPEKE
|17,21
|688.302.931
|% 5,13
|
|SKBNK
|1,56
|597.567.963
|% 4,70
|
|EKGYO
|2,58
|943.362.935
|% 1,57
|
|TSKB
|1,79
|247.819.524
|% 1,70
|
|YKBNK
|2,92
|317.402.646
|% 0,00
|
|ODAS
|4,10
|309.675.888
|% 0,74
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9249
|6,9274
|% -0,53
|
|Euro
|8,4272
|8,4334
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,6171
|9,6653
|% -0,38
|
|Frank
|7,7703
|7,8171
|% -0,27
|
|Riyal
|1,8415
|1,8508
|% -0,51
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|7,00
|
|Altın Gr.
|406
|406
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.740
|-11,00
|
|Tam
|2.687
|2.755
|-10,24
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-4,95
|
|Çeyrek
|651
|666
|-2,47
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,02
|
|B. Petrol
|63,09
|63,09
|-0,21
|