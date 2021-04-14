***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2021 11:25
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927818
BIST
11:301.399
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 20,56
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.401
En Düşük
1.381
11:308,0680
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0377
|Açılış
|: 8,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0509
11:309,6632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0339
|Açılış
|: 9,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6469
11:30453,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,66
|Açılış
|: 453,25
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
452,11
BIST En Aktif Hisseler11:28
|DITAS
|14,66
|2.943.830
|% 9,98
|
|MTRKS
|54,50
|19.839.690
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|3.209.419
|% 9,97
|
|QUAGR
|24,08
|949.330
|% 9,95
|
|ULAS
|4,81
|2.582.137
|% 8,82
|
|BJKAS
|12,16
|70.151.624
|% -9,99
|
|TKURU
|331,40
|5.862.384
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|195.623
|% -9,99
|
|FRIGO
|39,86
|15.731.176
|% -9,98
|
|SONME
|32,82
|455.574
|% -9,98
|
|GARAN
|6,87
|504.415.009
|% 2,54
|
|SASA
|45,62
|469.759.859
|% 7,80
|
|EREGL
|17,33
|332.240.818
|% 1,40
|
|KRDMD
|7,38
|293.353.978
|% 0,14
|
|PETKM
|6,18
|220.674.879
|% 0,98
|
|GARAN
|6,87
|504.415.009
|% 2,54
|
|TSKB
|1,31
|87.095.088
|% 1,55
|
|YKBNK
|2,12
|105.785.885
|% 1,92
|
|EKGYO
|1,84
|89.580.781
|% 2,79
|
|SKBNK
|1,14
|55.173.902
|% 3,64
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0590
|8,0655
|% -0,50
|
|Euro
|9,6501
|9,6635
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,1033
|11,1590
|% -0,09
|
|Frank
|8,7391
|8,7918
|% -0,35
|
|Riyal
|2,1466
|2,1574
|% -0,39
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.748
|2,23
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,63
|0,02
|
|B. Petrol
|64,53
|64,53
|0,86
|