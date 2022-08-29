***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.08.2022 11:48
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058821
BIST
13:333.135
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -11,22
|Açılış
|: 3.145
|
|Önceki Kapanış
|: 3.146
|
3.158
En Düşük
3.111
13:3318,1946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0298
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,2020
En Düşük
18,1496
13:3318,1835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0862
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1600
|
18,1836
En Düşük
18,0156
13:331.009,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,97
|Açılış
|: 1.009,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,90
|
1.017,23
En Düşük
1.005,68
BIST En Aktif Hisseler13:33
|DYOBY
|18,64
|63.615.699
|% 9,97
|
|NTGAZ
|20,66
|39.291.677
|% 9,95
|
|DOGUB
|8,65
|12.160.396
|% 9,91
|
|TATGD
|20,12
|45.980.618
|% 9,89
|
|SERVE
|36,44
|725.083
|% 9,43
|
|MTRKS
|65,15
|3.599.909
|% -9,95
|
|SILVR
|25,54
|2.800.742
|% -9,94
|
|ANELE
|3,14
|38.120.360
|% -8,45
|
|AVOD
|2,37
|91.897.529
|% -8,14
|
|QUAGR
|27,80
|94.135.728
|% -8,13
|
|THYAO
|69,85
|3.753.334.217
|% 0,22
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|YKBNK
|6,84
|2.052.928.110
|% -2,29
|
|HALKB
|7,50
|1.979.322.005
|% 5,19
|
|VAKBN
|6,56
|1.620.565.553
|% 8,43
|
|PETKM
|13,82
|3.288.668.681
|% 5,50
|
|EKGYO
|3,96
|942.716.227
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1852
|18,1946
|% 0,16
|
|Euro
|18,1760
|18,1835
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,2093
|21,3157
|% -0,25
|
|Frank
|18,7314
|18,8442
|% 0,04
|
|Riyal
|4,8279
|4,8521
|% 0,15
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-9,62
|
|Altın Gr.
|1.010
|1.010
|-6,01
|
|Cumhuriyet
|6.725
|6.827
|-58,00
|
|Tam
|6.774
|6.823
|-108,00
|
|Yarım
|3.301
|3.336
|-53,00
|
|Çeyrek
|1.655
|1.667
|-27,00
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,71
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,92
|-0,14
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,83
|