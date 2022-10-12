***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2022 14:00
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071125
BIST
15:283.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -15,55
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:2818,5913
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:2818,0524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:28998,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,61
|Açılış
|: 998,98
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:28
|DYOBY
|23,12
|57.817.109
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|339.476.027
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|612.811.927
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|938.438.281
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.379.880
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.379.880
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,99
|35.170.956
|% -6,39
|
|RODRG
|31,38
|7.734.717
|% -6,33
|
|THYAO
|85,30
|4.533.379.871
|% 0,95
|
|SASA
|82,75
|2.158.266.363
|% -2,76
|
|ASELS
|32,40
|2.086.338.293
|% 0,43
|
|PETKM
|14,72
|1.814.626.217
|% 1,17
|
|ISCTR
|8,30
|1.624.002.177
|% 0,12
|
|EKGYO
|4,20
|1.240.788.789
|% -2,55
|
|ISCTR
|8,30
|1.624.002.177
|% 0,12
|
|YKBNK
|8,33
|1.605.406.795
|% 0,24
|
|PETKM
|14,72
|1.814.626.217
|% 1,17
|
|AKFGY
|3,99
|449.171.892
|% -2,68
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5884
|18,5913
|% 0,03
|
|Euro
|18,0353
|18,0524
|% 0,00
|
|Sterlin
|20,4783
|20,5810
|% 0,71
|
|Frank
|18,5956
|18,7076
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9314
|4,9562
|% 0,01
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|3,24
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,03
|
|Cumhuriyet
|6.691
|6.792
|16,00
|
|Tam
|6.736
|6.789
|21,00
|
|Yarım
|3.282
|3.318
|9,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|0,01
|
|B. Petrol
|94,62
|94,62
|0,33
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 47 kaybederek (% -0.37 ) 3, 896
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15:42XU100
Endeks 3, 558 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 39 altında . İşlem hacmi 41, 509.00 milyon TL de
-
15:42YAPRK
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 34.00 lira fiyatla işlem gören hissede 723, 309 adet işlem
-
15:40GRSEL
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 10.35 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 320, 800 adet işlem
-
15:38SELEC
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 332, 070 adet işlem