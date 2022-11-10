***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.11.2022 13:37
***ANELE*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079170
BIST
15:514.419
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 57,83
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.436
En Düşük
4.364
15:5118,6062
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6574
En Düşük
18,5523
15:5118,5034
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1226
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6500
|
18,7084
En Düşük
18,4641
15:511.020,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,86
|Açılış
|: 1.020,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler15:49
|KONKA
|46,64
|323.638.754
|% 10,00
|
|SMRTG
|102,30
|80.798.995
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|1.937.057
|% 10,00
|
|GZNMI
|46,68
|115.355.876
|% 9,99
|
|INVEO
|30,18
|244.727.900
|% 9,99
|
|ARASE
|176,40
|208.531.760
|% -10,00
|
|GOLTS
|119,20
|184.119.617
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|14.200.712
|% -9,96
|
|OTTO
|40,20
|312.827
|% -8,22
|
|KLMSN
|16,90
|81.904.358
|% -8,15
|
|THYAO
|111,50
|5.605.755.565
|% 0,27
|
|EKGYO
|5,35
|3.085.465.188
|% 5,73
|
|TCELL
|32,44
|2.939.611.295
|% 0,93
|
|ASELS
|37,46
|2.619.465.846
|% -0,74
|
|ODAS
|9,91
|2.481.470.141
|% 1,23
|
|EKGYO
|5,35
|3.085.465.188
|% 5,73
|
|ODAS
|9,91
|2.481.470.141
|% 1,23
|
|YKBNK
|9,56
|1.562.130.794
|% 3,13
|
|PETKM
|14,37
|2.303.577.931
|% 1,63
|
|ISCTR
|9,18
|1.416.078.894
|% 1,32
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5829
|18,5939
|% 0,03
|
|Euro
|18,4841
|18,4917
|% -0,72
|
|Sterlin
|21,1239
|21,2299
|% 0,51
|
|Frank
|18,7238
|18,8366
|% -0,28
|
|Riyal
|4,9278
|4,9525
|% 0,06
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|3,61
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.778
|6.881
|-15,00
|
|Tam
|6.809
|6.859
|-1,00
|
|Yarım
|3.318
|3.353
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.676
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,11
|21,14
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,60
|12,63
|0,07
|
|B. Petrol
|92,42
|92,42
|-0,23
|
Seans Raporu
15:49
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