***ANELE* *DAGI* *PEKGY* *ISBIR* *YBTAS* *ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
27.08.2021 17:11
***ANELE******DAGI******PEKGY******ISBIR******YBTAS******ESEN*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler ANELE, DAGI, ESEN, ISBIR, PEKGY, YBTAS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
ANELE 1 ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET A.Ş. E ALİ KOZAK 20.000,000
DAGI 2 DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ KOZAK 81.400,000
DAGI 3 DAGİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E ALİ KOZAK 148.600,000
ESEN 4 ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 1,000
ISBIR 5 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E GİZEM KARAHİSARLIOĞLU 5.000,000
PEKGY 6 PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. E GÜVENÇ YALÇINKAYA 5,000
YBTAS 7 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA ŞENAY 0,800
YBTAS 8 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E MUSTAFA ŞENAY 2,933
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960809
BIST