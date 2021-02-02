***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.02.2021 16:54
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Avniye Mukaddes Çelikel tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906990
BIST
16:501.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 18,65
|Açılış
|: 1.505
|
|Önceki Kapanış
|: 1.492
|
1.518
En Düşük
1.500
16:507,1711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0154
|Açılış
|: 7,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,1987
En Düşük
7,0912
16:508,6422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7084
En Düşük
8,5692
16:50422,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -7,50
|Açılış
|: 422,48
|
|Önceki Kapanış
|: 429,98
|
430,99
En Düşük
421,56
BIST En Aktif Hisseler16:50
|DURDO
|12,54
|27.919.605
|% 10,00
|
|GOLTS
|59,40
|87.370.557
|% 10,00
|
|DZGYO
|6,05
|59.088.608
|% 10,00
|
|AGYO
|3,96
|18.181.033
|% 10,00
|
|TSGYO
|6,27
|11.969.099
|% 10,00
|
|KAPLM
|31,50
|16.293.542
|% -10,00
|
|TACTR
|28,86
|6.008.421
|% -9,98
|
|NIBAS
|36,02
|51.115.333
|% -9,90
|
|UMPAS
|2,27
|249.659
|% -8,47
|
|ATSYH
|7,60
|620.067
|% -7,54
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|KOZAL
|122,10
|1.281.029.154
|% -1,61
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|SISE
|7,56
|1.052.325.989
|% 2,30
|
|GARAN
|9,56
|1.021.778.569
|% 0,84
|
|DOHOL
|4,23
|2.256.688.432
|% 8,46
|
|EKGYO
|2,45
|1.079.893.663
|% 0,41
|
|TSKB
|1,85
|424.966.255
|% 0,54
|
|ODAS
|4,02
|737.571.003
|% -2,90
|
|SKBNK
|1,47
|232.769.072
|% 0,68
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1674
|7,1711
|% -0,21
|
|Euro
|8,6374
|8,6422
|% -0,32
|
|Sterlin
|9,7696
|9,8186
|% -0,27
|
|Frank
|7,9605
|8,0084
|% -0,30
|
|Riyal
|1,9077
|1,9173
|% -0,21
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|-22,02
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-7,50
|
|Cumhuriyet
|2.812
|2.855
|-37,00
|
|Tam
|2.797
|2.867
|-40,74
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,70
|
|Çeyrek
|678
|694
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|27,46
|27,49
|-1,32
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,33
|-0,36
|
|B. Petrol
|57,79
|57,79
|1,46
|
Seans Raporu
16:50
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17:02KAREL
Yüzde 8.34 oranında artışla 27.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 745, 184 adet işlem
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17:01BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 607, 134 adet işlem
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17:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 42 artarak (% 1.10 ) 1, 602
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17:00
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DURDO, GOLTS
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17:00
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse DOHOL, KOZAL, EKGYO