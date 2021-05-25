***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.05.2021 10:45
***ANELE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ANELE
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında LGIP Funds - Opportunistic Series tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937657
BIST
10:381.455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,43
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.451
10:388,3948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0058
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3750
|
8,4155
En Düşük
8,3771
10:3810,3011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0503
|Açılış
|: 10,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,3202
En Düşük
10,2454
10:38508,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 508,81
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
510,31
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler10:38
|TRILC
|47,18
|126.081.526
|% 9,98
|
|OZRDN
|9,52
|615.215
|% 9,93
|
|ORMA
|33,90
|62.207
|% 7,62
|
|TUCLK
|9,03
|21.812.312
|% 6,49
|
|SAYAS
|29,56
|20.099.065
|% 5,57
|
|KUTPO
|55,00
|3.143.140
|% -9,98
|
|DENGE
|4,91
|206.834
|% -8,74
|
|DERHL
|7,42
|4.782.083
|% -8,62
|
|MARKA
|5,43
|1.065.017
|% -6,22
|
|MERIT
|229,90
|59.314
|% -6,16
|
|GARAN
|8,17
|414.709.957
|% 1,11
|
|EREGL
|19,01
|219.782.386
|% -1,14
|
|KARSN
|5,04
|134.235.903
|% 0,00
|
|TRILC
|47,18
|126.081.526
|% 9,98
|
|KOZAL
|129,00
|119.457.177
|% 0,62
|
|EKGYO
|1,98
|102.250.291
|% 0,00
|
|GARAN
|8,17
|414.709.957
|% 1,11
|
|KARSN
|5,04
|134.235.903
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|24.886.493
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,01
|119.420.027
|% -0,25
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3938
|8,3948
|% 0,07
|
|Euro
|10,2951
|10,3011
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,8803
|11,9399
|% 0,34
|
|Frank
|9,3511
|9,4074
|% 0,37
|
|Riyal
|2,2324
|2,2436
|% 0,09
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|3,22
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,44
|
|Cumhuriyet
|3.352
|3.403
|12,00
|
|Tam
|3.335
|3.419
|11,14
|
|Yarım
|1.612
|1.654
|5,39
|
|Çeyrek
|809
|827
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,72
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,48
|7,48
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,08
|68,08
|-0,31
|